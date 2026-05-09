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中年好声音4｜莫家淦寸爆海儿「拍过拖未」极尴尬 肥妈曾爆女神感情实况 昔日亲密照好吸睛

影视圈
更新时间：20:00 2026-05-09 HKT
发布时间：20:00 2026-05-09 HKT

无线节目《中年好声音4》赛事已进入白热化阶段，本周日（10日）将播出「人生之歌」上半场。参赛者莫家淦在台上选唱《今生今世》献给太太，但他自爆是传统男人，不懂得对老婆说肉麻情话。美女评审海儿对此感到好奇，开口问莫家淦为何讲不出肉麻说话；没想到莫家淦竟当众寸爆反击：「海儿老师你拍过拖未？」令海儿顿时尴尬得「哗」了一声避答以笑遮丑。随后莫家淦解释现在外出双手都要拖住两个小朋友而无法拖太太，海儿即语出惊人笑谓：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲啰！」惹得全场大笑。

海儿被肥妈爆名花有主

事实上，人靓身材好又才华满泻的海儿，感情生活又怎会交白卷。早在去年12月《中年好声音4》节目组为海儿与车婉婉庆生时，向来心直口快的肥妈就曾在镜头前大爆海儿早已名花有主。当时肥妈谈及海儿的生日愿望是否想「嫁得出」时，突然冲口而出：「咩好多（追求者）姐！人哋有男朋友！我叫海儿男朋友识做！」此话一出震惊全场，令当事人海儿一脸尴尬，即时吞吐地表示：「唔讲得㗎」。虽然肥妈自知失言后随即搞笑「补镬」称自己头先没有讲过，但已令海儿扑朔迷离的感情状况成为大众焦点。

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海儿跟神秘男子共用更衣室

除了被前辈肥妈当众爆料，早前网上亦流出海儿与一名男子的亲密合照及影片。有网民翻出海儿于2019年上载到IG的帖文，当中可见她与该名男子互动犹如热恋情侣，两人在室内打情骂俏，更毫不避忌地同用一个更衣室。在该段更衣室影片中，男子不断试穿新衣，海儿则在旁为他拍摄并举起V字手势，关系明显非浅。此外，还有一系列亲密旅游照，男方轻抚海儿的脸庞，身穿比坚尼的海儿又在阳光海滩下与半裸上身的男子紧紧依偎。海儿当时更在帖文留言提及「女友视角」，似乎未有刻意隐藏情侣关系。

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