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BIGBANG 6月合体袭港《Mega K-POP》演出梦碎 GD发声明不会参加 队友太阳、大声未表态

影视圈
更新时间：14:00 2026-05-09 HKT
发布时间：14:00 2026-05-09 HKT

韩国天团BIGBANG早于2006年出道，为庆祝入行20周年，队长G-DRAGON（GD）联同队友太阳及大声，早前在美国Coachella音乐节预告今年8月合体举行世界巡回演唱会，让「V.I.P」（BIGBANG粉丝暱称）大为期待。日前网上流传BIGBANG将于6月6日来香港预热演出大型音乐盛事，昨晚（8日）G-DRAGON的官方微博针对演出发文，引起网民关注。

G-DRAGON确定不参加《Mega K-pop》

「GD」G-DRAGON昨日在官方微博以英文发文：「【通知】我们谨此通知各位粉丝，GD将不会参加《Mega K-pop Concert in Hong Hong》。请各位粉丝理解，并请留意此讯息，以免对本次活动产生任何误解。」

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日前主办宣布《Mega K-pop Concert in Hong Hong》将于6月6日假中环海滨活动空间举行，网上同日流传BIGBANG的三位成员GD、太阳及大声将会参与表演，同场还有新晋男团NOWZ、男女混合团体ALLDAY PROJECT参与。昨日大会在社交平台公布首组演出名单正有NOWZ，怎料GD宣布不会参加。

GD大声5月初曾现身澳门演出

至于GD的BIGBANG队友太阳及大声，目前未有发表是否出席《Mega K-pop Concert in Hong Hong》。太阳近日忙于为5月18日发行的新专辑《QUINTESSENCE》宣传，而大声于5月初曾与GD现身在澳门举行的《K-SPARK in MACAU》，二人当日大爱欢迎，场面一度混乱，GD在台上演唱歌曲《POWER》时，台下更有观众爆发肢体冲突，大打出手。

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