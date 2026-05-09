陈炜旺夫带挈医生老公事业起飞  绝美颜值贺陈国强新医美中心开幕  住大埔豪宅身家暴胀

现年52岁的TVB花旦陈炜（炜哥），近年事业爱情两得意。继早前在剧集《正义女神》中演技大爆发，被外界一致看好能挑战视后宝座后，她的医生丈夫陈国强（Dr. Aldous Chan）的事业亦是百尺竿头、更进一步，陈炜就向外宣布其新医美中心开业。

陈炜丈夫新医美中心开业

近日，陈炜在社交平台Instagram上载了与丈夫的甜蜜自拍，庆祝丈夫的医学美容中心新张志庆。从照片及粉丝送赠的花篮贺卡可见，诊所正举行「Grand Opening」（盛大开幕）。据悉，陈国强的医美中心早于2024年已宣布过开幕，如今再度举行开幕活动，相信是生意兴隆，扩充营业，足见陈炜的「旺夫」体质，带挈老公事业持续起飞。

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陈炜丈夫撞样影帝？

在陈炜分享的合照中，夫妻二人状态极佳。现年52岁的陈炜保养得宜，皮肤紧致嫩滑，容光焕发，完全看不出已年过半百。而丈夫陈国强则穿上一身笔挺的灰色西装，虽然略带眼袋，但依然星味十足，十分有型。不少内地网民更大赞他星味浓郁，与知名艺人陈启泰和影帝谢君豪有几分相似。

陈炜之前有过一段婚姻

陈炜的感情路并非一帆风顺。她曾与台湾商人颜志行有过一段婚姻，离婚后经历了一段时间的沉淀。直到遇上医美医生陈国强，她才再次找到爱情归宿，并于2022年举行婚礼，婚后生活幸福美满，成为众人眼中的幸福女人。

陈炜跟丈夫身家暴胀

陈炜婚后与丈夫一同迁入2021年以逾千万私房钱买入的大埔半山新翠山庄千呎豪宅。爱巢拥有偌大的落地玻璃，采光极佳，室内装潢以简约白色为主调，低调而不失奢华感。据悉，该单位不仅环境清幽，私隐度高，更有风水师指其食正「南山北水」地运，极具升值潜力。事实上，炜哥签约购入后不久，该区即被政府宣布为重点发展地段，令物业马上传出升值数百万，可谓眼光独到。陈炜事业再创高峰，丈夫陈国强的医美王国亦不断扩大，夫妻二人的事业与财富必定持续暴胀，实在令人羡慕。

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