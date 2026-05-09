《流行都市》CP终公开关系？ 宋芝龄罕谈安德尊：佢又叻又专业 亲证大王拥过亿身家

现年47岁的艺人宋芝龄与《流行都市》的拍档安德尊（大王）多年来绯闻不断，二人幕前的「情侣档」形象深入民心，经常在镜头前大耍花枪，让不少观众都认定他们是一对，安德尊更于去年11月公开认爱。但宋芝龄近日在接受传媒访问时，亲自剖白与安德尊的真正关系，为这段传了多年的绯闻正式「拆弹」。

宋芝龄：私下没联络 只是好同事

对于与安德尊的关系，宋芝龄在访问中坚决否认恋情，强调二人仅为同事。她表示传媒朋友一向都好锡她，见到她身边没有男性朋友，就找了大王来。宋芝龄大赞安德尊专业亦好能干，但就强调二人的关系仅是同事而已。她直言：「其实私底下我和他，一向也没有甚么联络的，都是回公司见面。」宋芝龄表示，虽然安德尊是一位很好的拍档和同事，但她将工作与私生活分得很开，自己有另外的朋友圈去倾诉心事和玩乐。

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宋芝龄力证安德尊拥过亿身家

外界盛传宋芝龄因善于投资而身家丰厚，对此她予以否认。不过，她却话锋一转，侧面证实了拍档安德尊的财力。宋芝龄笑指安德尊每年派利是都豪花十几二十万，由此推断：「他身家过亿，我想他应该是！」

安德尊曾「认爱」宋芝龄

虽然宋芝龄斩钉截铁否认恋情，但安德尊去年11月在节目上被好友林嘉华追问时，曾笑认另一半是宋芝龄，一度让绯闻甚嚣尘上。不过事后安德尊态度却180度转变，对「宋芝龄」三字封口不谈。更添疑云的是，据《东周刊》早前报导，安德尊身边的「潜在女友」似乎不只宋芝龄一人。他曾被拍到与一名身形丰腴的中女亲密互动，对方更贴身为他打点一切。此外，安德尊与前助手Sophia（阿So）的关系亦非比寻常，二人曾被拍到拖手过马路。安德尊在谈及阿So时更曾感性地表示：「我希望佢系啦！总之你储定人情！」令其感情世界更显扑朔迷离。

宋芝龄懂韩文创商机

宋芝龄的「富婆」之名，源于她早年因精通韩语而抓住了「韩流」商机。她曾创办韩语报纸、开办韩语学校，后来更涉足韩国投资移民、婚纱摄影、韩式小食店及香薰生意等。虽然部分业务已经结束，但她凭借敏锐的商业触觉和港韩两地的人脉，成功在商界闯出一片天，也因此传出她身家极为丰厚。

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