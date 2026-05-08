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李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家

影视圈
更新时间：20:04 2026-05-08 HKT
发布时间：20:04 2026-05-08 HKT

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉关系彻底决裂，细仔李泳豪接受《星岛头条》独家专访，透露已全面接管父亲事务，保障其财产以安享晚年。他指哥哥从未协调、完全冇联络，更直言「现阶段一家人得我爸爸及太太三个」，强调每日与太太轮流照顾暴瘦的鼎爷，心痛爸爸落泪。李泳豪更直言，爸爸现时已没有再提供金钱给哥哥，他认为父亲「做得啱」：「应该要养返佢，点形容哥哥？唔comment佢」。

李泳豪接受《星岛头条》独家访问

李家鼎（鼎爷）的家庭风波愈演愈烈。细仔李泳豪今日接受《星岛头条》独家访问时，亲证已全面接管父亲的所有事务，并强调此举是为了保障爸爸的财产，让他能安享晚年。他指出，父亲早已委托他为执行人，而哥哥李泳汉至今完全没有参与协调，双方更没有任何联络。

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李泳豪：一家只得三个人

李泳豪形容，目前一家人「只有爸爸、我同太太三个」，大前题是照顾好父亲的身体，让他尽快康复。他透露自己每日收工后便与太太轮流照顾鼎爷，看到爸爸落泪更感到非常心痛 ：「爸爸而家OK，畀之前状态好，但都需要时间慢慢调理，毕竟都80岁，佢暴瘦但冇乜大病痛，冇糖尿病，至于详情就尊重爸爸私隐不说太多。」

李泳豪：母亲遗产问题交律师处理

关于母亲施明的遗产问题，李泳豪指出，所有安排已全权交由会计师及律师处理，目的是防范有人作出「不轨行为」。他承认母亲的死亡证目前不在自己手中，若要申请遗产执行人，必须经律师调查，如当中涉及违反法律，便会依法采取法律行动，现阶段仍属未知之数。

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李泳豪不回应取走3百万

对于哥哥曾指自己取走300多万元一事，李泳豪回应称不评论，因为涉及金额及法律上的细节不方便多讲。问到是否要争取返一半妈妈遗产？他重申妈妈的原意一向是ｃ公平，没有偏袒任何一方，自己只是「合理地去争取返属于妈妈的东西」，而爸爸亦支持他这样做。

李泳豪不知施明墓地地址

被问到外界对他懦弱的指控，他坦言控制不了别人的看法，强调自己正在做应做的事。至于是否要争取一半遗产才算合理，他没有正面回答，只说这是妈妈的意愿。母亲节将至，被问到会否前往拜祭亡母，李泳豪无奈回应：「吓？佢冇公布喺边度。」，他苦笑指遭受这个对待是「闹都冇用」：「佢冇讲喺边度……正常人都会唔开心㗎啦。」他透露自己只能用自己的方法悼念妈妈，每晚都会写信畀母亲，回忆同佢旅行嘅点滴，感谢佢嘅教导，并承诺会照顾爸爸、守护家庭，叫妈妈唔使担心。他最后感性地说：「我知道妈妈好爱爸爸，爸爸也好爱妈妈。妈妈一向担心爸爸老咗之后会点……所以我一定会睇住爸爸，照顾佢到终老。」

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