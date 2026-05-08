「商台小富婆」阿正冲出国际  现身美国人气骚《Live with Kelly and Mark》  四万咁口笑容入戏

现年33岁、近年凭著机智风趣形象而人气急升的商台DJ阿正（黄正宜），事业发展一日千里。近日，她更兴奋地在电台节目中自爆「冲出国际」，原来她早前到美国旅行期间，竟登上了当地极受欢迎的晨间电视直播节目《Live with Kelly and Mark》，虽然只是担任现场观众，但凭借绝佳的座位和「专业」的表现，成功在镜头前清晰露面，引发网民热烈讨论！

阿正「冲出国际」登陆美国人气骚

事缘阿正于4月底放假飞往美国探望朋友，并于4月28日以现场观众身份，参与了由著名主持人Kelly Ripa及Mark Consuelos主持的王牌清谈节目《Live with Kelly and Mark》。从节目播出的画面可见，阿正被安排坐在前排观众席的绝佳位置，当镜头扫向观众席时，只见她展现招牌的「四万咁口」灿烂笑容，投入地跟著节奏拍掌。更值得一提的是，她拍掌时技巧地将双手保持在脸颊以下，完全没有遮挡到自己的容貌，确保能成功出镜，表现得像个经验丰富的「专业观众」。阿正表示今次自己有「大头」特写，不过其电台拍档森美和Elsie就大泼冷水，指她只是有「wide shot」而已，没有大头。

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网民：第一个就见到阿正

虽然只是短短几秒的画面，但已被眼利的网民截图并在网上疯传。大批粉丝和网民对阿正「登陆」美国节目感到非常兴奋，纷纷留言大赞：「正姐要变国际巨星啦！」、「其实睇得好清晰，系正中间，第一个就见到你！」、「个笑容好入戏」、「四万咁口，块脸幼晒㖞？」有网民更笑言她非常有经验：「上得呢啲节目做观众，要跨张啲」。这次意外的「国际亮相」，无疑为阿正的演艺生涯增添了一段有趣的佳话。

阿正被封「广播道小富婆」

阿正近年人气飙升事业稳步上扬，自从凭借综艺节目《胶战》成功入屋后，她的人气和吸金力同步飙升，广告代言接不停手，更被外界戏称为「广播道小富婆」。事业心极强的她，早前更斥资七位数字开设属于自己的咖啡店，荣升老板娘。

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