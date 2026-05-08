重案解密｜梁诺妍遭老公洪永城暴力勒颈  获封郭少芸2.0入行仅拍3剧  3招收服冇脚雀仔老公

TVB热播剧《重案解密》近期引起热烈讨论，其中洪永城饰演的高智慧型魔警周友禾演技获得激赞，完美演绎出反派的变态与凶残。而剧中最震撼网民、引发网上热话的一幕，莫过于他在剧中竟然对现实中的老婆梁诺妍（Inez）痛下毒手！这场「手刃爱妻」的戏份讲述饰演被害警员妻子的梁诺妍企图寻找真凶，却遭洪永城尾随割颈重伤。虽然对手是自己的爱妻，但洪永城丝毫没有怜香惜玉，出尽全力死命勒实梁诺妍的脖子，场面极度逼真震撼。网民除了大赞洪永城演技大爆发，也纷纷笑言：「Tony今晚返屋企肯定要跪榴梿」、「洪永城你欠老婆一个LV」。

梁诺妍背景猛料

戏内惨遭毒手，戏外的梁诺妍其实背景绝不简单。现年38岁的梁诺妍在澳门出生，毕业于加拿大多伦多大学经济与媒体研究学系，回流香港后从事全职模特儿。入行超过10年的她虽然拍剧经验不多，仅参演过《叹息桥》、优酷《家族荣耀之继承者》及今次的《重案解密》，但主持经验却相当丰富。早前她在《家族荣耀之继承者》中饰演大马拿督千金，一出场便极度抢镜，更被网民指撞样郭少芸，封为「郭少芸2.0」。除了演艺事业，热爱运动的梁诺妍在2017年已荣升老板娘，合资开设健身工作室并考获多个运动教练牌照，绝对是才貌兼备的独立女性。

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梁诺妍抗衡黄翠如？

洪永城与梁诺妍是圈中出名的恩爱夫妻，不过这段婚姻也曾要面对黄翠如这个「第三者话题」。洪永城与黄翠如自从有线电视年代已是深入民心的荧幕CP，即使双方已各自婚嫁，网上的绯闻与讨论仍未停止。黄翠如曾在一场无线颁奖礼后，上载与洪永城的翘手合照并感叹有一种感觉是「毕业了」，结果惹来部分网民批评她消费男方。当时身为正印的梁诺妍罕有地亲自「踩场」留言，笑指老公「个头真系好大好大好大」，此举被网民解读为极具智慧的「宣示主权」，而黄翠如亦幽默回复洪太，成功化解了一场网络风波。

梁诺妍3招收服洪永城

事实上，洪永城在遇上梁诺妍之前，感情底子颇花，曾有「冇脚雀仔」及「多嘴城」的称号，曾与唐诗咏拍拖三年，又与蔡思贝等人传过绯闻。但自从与Inez相恋后，洪永城便性格大变，甘愿化身「爱妻号」做司机递水抹汗，陪老婆练跑行山。梁诺妍能成功收服这只「冇脚雀仔」，全靠三大招数：第一，拥有自己的事业，独立自主不依赖；第二，厨艺了得，成功留住老公的胃；第三，性格独立的她在适当时候给予关心与空间，不会让另一半有窒息感。这次夫妻档在《重案解密》中的精采互动与化学反应，不仅让观众见识到两人的专业，也证明了梁诺妍确实是洪永城的最佳贤内助。

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