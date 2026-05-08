麦家琪回港缴6000元电费大嗌救命 呻穷变晒命生活离地 网民错重点：即系间屋好大

50岁的麦家琪，近年长驻内地发展，偶然也会拍片分享到小红书，而最新的动态，竟然是大呻香港物价贵，影片中她在加油站为座驾入油，直言「赚钱真的很难」。她更透露，刚刚回港便需要支付高达6000港元的电费，加上23000港币的信用卡帐单和过千元的油费，让她忍不住大喊「香港甚么都贵」，引起网上热议。但不少网民将焦点放在她惊人的电费上，笑言：「6000元电费，间屋一定好大」、「这是开工厂吗？」，认为她大叹生活艰难其实相当「离地」，还有网民劝她还是早点返回内地生活。

麦家琪洗尽铅华转战内地开面店

麦家琪淡出幕前后，现时在内地肇庆广宁县，经营一家云吞面店，有网民遇见她穿著朴素的员工制服，不仅亲手收拾餐桌上的厨余垃圾，还熟练地擦拭桌子。她更自爆每天凌晨5时多便开始上班，甚至亲自担任「洗碗工」的角色，而她的面店，一碗8元的云吞面便有14粒云吞，难怪她回港后，觉得百物腾贵。

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麦家琪曾拍三级片变性感女神

回顾麦家琪的演艺生涯，可谓充满戏剧性。她于1993年参选香港小姐，凭借出众的外貌和惹火身材，本是当年的冠军大热人选。然而，就在决赛前夕却不幸卷入裸照风波，事件轰动全城，最终让她大热倒灶，五强不入。经历选美挫折后，她在90年代毅然投身电影圈，更大胆接拍了如《聊斋艳谭之幽媾》、《迷失乐园》、《偷窥无罪》、《西厢艳谭》等多部三级片。凭借在这些电影中的大胆性感演出，她成功奠定了「性感女神」的地位，成为一代人心中的经典印记。

麦家琪嫁大律师曾患产后抑郁

事业上经历过高低起伏，麦家琪的家庭生活同样走过一段艰辛的路。她于2006年与大律师王国豪结婚组织家庭，并在翌年诞下长子。然而，初为人母的喜悦却被产后抑郁症的阴霾所笼罩。在意识到自己的病情后，出于对大儿子的愧疚，她决定追生二胎，希望能给长子一个伴。在生下二儿子后，情况有所好转，直到2012年诞下小女儿后，病情才真正受到控制，最终完全康复，不时分享一家人的幸福点滴。

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