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因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴

影视圈
更新时间：22:55 2026-05-07 HKT
发布时间：22:55 2026-05-07 HKT

太极乐队「御用填词人」因葵（本名陆谦游）今日（7日）被公布逝世消息，终年60岁。因葵除了在八、九十年代为香港乐坛贡献无数经典词作外，近年最令网民印象深刻的事件，莫过于在2023年卷入周永恒的「家暴罗生门」风波。当时因葵为了替好友周永恒出头，不惜在社交平台公开周永恒重伤流血的照片，揭发他疑遭内地太太陈薇（Britni）家暴，意外曝光了两人深厚的交情。近来周永恒再爆桃色新闻，与第二任太太陈薇宣布离婚，早前亦曾有网民回忆起因葵2023年的言论。

因葵视周永恒为「世侄」

一直被外界封为「世纪贱男」的周永恒，过往曾因家暴前妻赵颂茹而惹上官非。然而，因葵却看到他不同的一面。据悉，因葵与周永恒约于2019年认识，两人经常一起健身、研究宗教哲学及音乐创作。

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因葵与周永恒因情绪病相知相惜

因葵曾透露自己也是情绪病康复者，所以非常理解患有情绪病的周永恒。他表示周永恒在接受脑部手术后，情绪已大有改善，两人甚至会一起「倾佛偈」。因葵一直视对方为「世侄」及音乐上的创作伙伴，两人更曾打算合作推出一首名为《贱男》的歌曲，希望能透过音乐寻找灵魂。

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因葵曾公开周永恒受伤照

2023年4月，因葵突然在Facebook「连环爆seed」，公开多张周永恒头部受伤流血、需剃发缝针的照片，指控周永恒的内地太太陈薇有暴力倾向，并一直向身边朋友说谎「诬捏老公打老婆」。因葵当时在受访时激动表示，周永恒当时刚做完脑瘤手术，情绪病正逐渐好转，却遭到女方暴力对待及诬蔑。他更公开狠批有人「讲大话」及「想红」。

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因葵澄清周永恒「爆粗录音」真相

当时事件愈演愈烈，陈薇报警求助，周永恒随后亦被警方拘捕。对于有指周永恒曾疯狂爆粗及咆哮，因葵亲自还原真相，怒斥有人将他的「创作」偷窃并当成犯罪证据。

因葵解释，为了帮助周永恒做唱歌情绪训练，他特意写了一份包含各种粗口和激动台词的「剧本功课」，让周永恒在家中练习。没想到这些工作录音却被女方偷录，并向警方举报成为家暴证据。因葵对自己的创作被挪用来诬告朋友感到极度愤怒，因此才决定将事件和盘托出。虽然事件最终进入司法程序，但也让大众看见了这位资深填词人生前对兄弟义气相挺的真性情。

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