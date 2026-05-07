麦明诗曝光一岁子「揸飞机」英姿 罕晒囝囝超萌侧脸 「特训」学爸爸盛劲为做机师？

「十优港姐」麦明诗（Louisa）与机师老公盛劲为（Keith）于2024年结婚，同年宣布造人成功，并于去年3月顺利诞下儿子。当时麦明诗更于社交平台大晒一家人的温馨合照，幸福满泻。转眼间，两人的爱情结晶品已经一岁多，在父母的悉心照顾下健康快乐地成长，一家人的生活日常亦成为网民关注的焦点。

麦明诗儿子遗传父母高智商基因

完美遗传了妈妈麦明诗与爸爸盛劲为高智商优良基因的囝囝，在成长路上的表现相当醒目出众。昨日（7日）麦明诗透过社交平台上载了一段囝囝在家中玩乐的短片，与粉丝分享育儿点滴。片中所见，囝囝正专心致志地玩著一个模拟驾驶飞机的玩具，整个过程十分投入且有模有样，展现出超越同龄小孩的专注力。

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麦明诗特训儿子做机师？

看到囝囝对飞机情有独钟，麦明诗亦忍不住幽默地留言表示：「18岁时已经有17年（模拟）飞行经验。」看来夫妻俩从小就为囝囝进行特训，未知是否有意栽培他继承爸爸盛劲为的专业衣钵，期望他长大后也能当上一名有型的飞机师。此外，在这段短片中，麦明诗更罕有地露出了囝囝可爱的侧脸，其萌爆的模样瞬间融化大批网民的心，对这位「未来机师」的成长充满期待。

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