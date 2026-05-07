重案解密丨何嘉莉肢解妓女改编自99年Hello Kitty藏尸案 回顾案情比剧情更恐怖 凶手出狱后再犯案

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）昨晚播出第3集「公仔头藏尸案」，剧情惊吓程度震撼观众。剧中岑丽香（饰演严灼颖）无意中取得一个内藏人类头骨的大公仔，经复原技术调查后，惊觉死者竟是自己的大学师妹「CA姐」陈苡臻（饰演曾家敏）。原来死者与杨潮凯（饰演张瑞年）有染，最终遭正印何嘉莉（饰演周楚君）残忍虐杀。何嘉莉今次在剧中化身冷血杀人狂，对小三拳打脚踢、施以「爆樽」致命一击后更冷静碎尸，不论是演员演技还是剧情都掀起讨论。

然而，这段令人毛骨悚然的剧情并非完全虚构，而是取材自香港历史上最轰动的奇案之一的「1999年加连威老道Hello Kitty公仔头恐怖惨案」。当年这宗真实命案的残酷程度，以及破案过程中的灵异色彩，比电视剧更加骇人听闻。

死者樊敏仪因钱债纠纷被绑

这宗真实案件发生于1999年，女死者为23岁的夜总会公关樊敏仪。她生前因与染有毒瘾的男子吴志远（绰号「阿细」）拍拖，二人育有一子。樊敏仪与事件中的凶手之一陈文乐，因吴志远而结识，樊敏仪不时随男友与陈文乐进行毒品交易。据当年报导指，陈文乐自称有三合会背景，樊敏仪于1997年为家中长辈筹医药费偷取了陈文乐的金钱，樊敏仪被发现偷钱后承诺会还钱，不过陈文乐将被偷的数千元加上利息，最终樊敏仪欠下一万多元欠款，后来欠款更累积至三万元。樊敏仪为还债被逼下海到夜总会做公关，有指她怀孕时仍被逼接客。

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1999年加连威老道Hello Kitty公仔头恐怖惨案：

死者樊敏仪遭禁锢虐待致死

1999年3月，樊敏仪因钱债纠纷，遭到陈文乐、梁胜祖、梁伟伦等人禁锢于尖沙咀加连威老道31号一幢唐楼的3B单位内。据当时报导指，在长达数星期的禁锢期间，死者樊敏仪遭受了极度变态的酷刑虐待，包括被逼饮尿、食粪，甚至被凶手用烧熔的塑胶滴在腿上。

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死者樊敏仪头骨藏于公仔内

受害人在同年4月中旬伤重死亡后，凶手们将其肢解并烹尸，更将煮熟的头骨塞入一个美人鱼造型的Hello Kitty洋娃娃头部内缝合，其余躯干与部份内脏则被当作垃圾弃置，至今不知所踪。

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梁胜祖女友发恶梦揭发案件

凶案发生约一个月后，第二被告梁胜祖的13岁女友「阿芳」（案发时亦在场）因其他案件被判入女童院。她在院内每晚不断发恶梦，梦见死者的怨灵向她索取头颅，在梦中不断凄厉地重复：「畀番个头我！」阿芳饱受噩梦折磨，最终崩溃向社工全盘托出，社工报警后才令这宗骇人命案曝光，阿芳最后转做污点证人。

三名凶手一人已出狱

2000年底，三名被告被裁定误杀等罪名成立，法官以「极度丧心病狂、残忍、冷酷无情」来形容他们的恶行，并判处三人终身监禁，创下误杀罪中最严厉的判刑纪录。案中首被告陈文乐与第三被告梁伟伦须最少服刑20年才可以申请覆核减刑；第二被告梁胜祖上诉成功，于2014年已出狱。

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凶手于庭上发出冷血笑声？

翁静晶与张坚庭主持的电台节目《危险人物》多年前曾接获听审的市民分享，指当年在庭上感受不到三位凶手有悔意，表示三人在警方讲述虐待死者的手法时，甚至在庭上发出笑声，行为冷血。

市民难忍证物发臭离开法庭

而该市民亦透露，当年案件非常轰动，吸引不少市民听审，不过由于不少证物，包括案中曾藏死者头骨的Hello Kitty洋娃娃被呈上法庭时，发出严重恶臭，很多市民都受不了而离开法庭，后来应法官要求下，部份发出臭味的证物须用胶袋包好才呈堂。

次被告梁胜祖出狱后再犯案

案件的第二被告梁胜祖其后提出上诉成功，获发还重审后获减刑，扣减假期后于2014年刑满出狱。不过出狱后的他并未安分守己，他于2022年因涉嫌非礼一名10岁女童再次落网，最终被法庭判处入狱12个月。

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案发大厦大业主是跛豪老婆

鲜为人知的是，案件中位于尖沙咀加连威老道的大厦，当年的大业主正是昔日大毒枭「跛豪」（吴锡豪）的妻子郑月英。大厦最终于2012年被拆卸，并于2016年重建成一间精品酒店。

如今《重案解密》将这宗令人发指的奇案重新包装搬上萤幕，配合一众演员的逼真演绎，不仅让观众重温了这段香港奇案的历史，更让那段被隐藏在可爱公仔背后、牵涉著错综复杂背景的黑暗故事，再次引起大众的关注与惊叹。

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