冯盈盈Sport Bra上阵晒极致川字肌 S形曲线配坚挺蜜桃臀吸睛 广告商求买肖像造「AI盈盈」

31岁的港姐冠军冯盈盈，近日在IG限时动态分享了一张在健身房的训练照片，旋即引爆网络热议。照片中，冯盈盈身穿一件宝蓝色的运动内衣，搭配简洁的黑色修身长裤，头戴一顶同色系的棒球帽，形象既健康又充满活力。最令人惊叹的，莫过于她清晰可见的川字肌，腰肢纤幼，没有半点赘肉，展现出令人称羡的完美身形比例。她在镜头前自信地展示著长期坚持锻炼的成果，手臂线条紧致，而冯盈盈配文「Keep training」，无声地宣告著这副完美体态背后，是持续的汗水与毅力。

冯盈盈亲证内衣广告「全真身」

冯盈盈样子甜美，加上性感完美的曲线，竟然有广告商有意购入她的肖像权，生成「AI盈盈」来卖广告，可知她的外貌及知性美，早已俘虏不少粉丝。冯盈盈接受访问时提到早前引发热议的内衣广告，她幽默地强调那是真人拍摄，绝对不是AI。她觉得拍内衣广告可以充分展现健康活力，并坦言当年参选港姐时，早已穿著三点式泳衣示人，认为女性的美是多元的，除了典雅亦可以很大方。

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学霸冯盈盈洗甩「MK港姐」形象

回顾冯盈盈的演艺之路，她自2016年赢得港姐冠军出道后，曾一度备受力捧，除了主持大骚，还参演了《果栏中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等剧集，星途看似一片光明。然而，自2022年初事业进入短暂的沉寂期后，她并未选择消沉，而是果断地重返校园，在香港大学攻读食品产业管理市场营销及管理学硕士。最终她以骄人成绩毕业，彻底洗去了过往的「MK港姐」形象，摇身一变成为学霸女神。

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