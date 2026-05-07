李泳豪懒理大哥李泳汉分身家指控 复工拍《爱回家》 Po近照发表心声：无所畏惧

李家鼎（鼎爷）家族争产风波成为连日来热话，李泳汉昨晚（6日）回应爸爸李家鼎指控「苛索金钱」，反指控弟弟李泳豪操控父亲及逼父母「分身家」。今日（7日）李泳豪懒理种种是非，于IG上载近照宣布重返《爱‧回家之开心速递》剧组开工。

李泳豪复工近照状态大勇

从李泳豪分享的最新工作照可见，他与同剧演员「长脚蟹」吕慧仪开心合照，拿着对方请饮的咖啡，面对镜头精神奕奕，状态似乎相当不错，完全未见憔悴，似乎并未受到连日来的家庭纠纷影响。李泳豪更意有所指地写下长文留言表示重回工作岗位十分精神，并感谢各界所有人士的支持鼓励和意见。他强调自己会好好处理每一件事情和照顾好家人，最后更以一句「Fighting with no fear.（无所畏惧地战斗）」作结，以实际行动展现出企硬姿态，表明不会退缩。

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李家鼎两子决裂各执一词

回顾这场错综复杂的家族恩怨，事件导火线源于前妻施明离世后，李家鼎与大仔李泳汉多次隔空对骂。日前李家鼎更突然宣布将全数身家财产交托细仔李泳豪全权代办，并狠批大仔李泳汉与老婆严佩钰(Conny)当他是「人肉提款机」，榨干其200万元积蓄，扬言要与长子一家划清界线。

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李泳汉指李家鼎遭李泳豪夫妇操控

面对父亲的严厉指控，大仔李泳汉火速反击，指李家鼎实质是遭李泳豪与台湾太太林妤谦(Agnes)背后操控抹黑，成为别人的发声工具。李泳汉不但坚拒承认苛索金钱，更反控细佬李泳豪夫妇一直处心积虑逼两老「分身家」。他大爆李泳豪曾逼迫尚在休养的施明卖楼套现两、三百万，又指控对方私下转走鼎爷户口逾340万元积蓄作私人挥霍及买名牌袋给太太，甚至出言侮辱鼎爷。同时，李泳汉亦极力澄清，强调母亲生前的医疗、新床及外佣开支均由他自掏腰包，绝非如传闻所指由鼎爷出钱。

李泳汉坦言将真相全盘托出是为免父子不和的误会加深，并痛心父亲目前孤立无援、沦为提线木偶。如今细仔李泳豪高调发文「无所畏惧」，令这场李家争产罗生门更加扑朔迷离，后续发展备受外界关注！

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李家鼎两新抱大起底？