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79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-07 HKT
发布时间：09:00 2026-05-07 HKT

萧芳芳早前惊喜现身《撞到正》4K数码修复版全球首映礼，已届79岁的她风采依然，不少影迷得知她的近况都好开心。萧芳芳近日再接受访问，罕有谈及早逝的父亲以及困扰她多年的耳疾。萧芳芳坦言，自己对父亲的印象，大部分都来自母亲的忆述。幽默豁达的萧芳芳笑言，虽然一直没有在自己身上发现化学博士爸爸萧迺震的优点，甚至对方还遗传了一双「聋耳朵」给她，但她依然对父亲充满敬意。

萧芳芳两岁时发现耳疾

谈到双耳失聪的经历，萧芳芳透露早在两岁时，左耳听觉已莫名其妙出现问题。当时萧妈妈察觉女儿对叫唤毫无反应，初时还以为小女孩故意「阳奉阴违」，经医生检查才惊觉是听觉受损。萧芳芳解释，其实自己的耳膜完好，是耳内负责将声音震荡传入脑部的器官损坏了。由于长年只能单靠右耳接收声音，后来右耳功能亦退化。

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萧芳芳长年受严重耳鸣困扰

其实自2000年后，萧芳芳更开始饱受严重的耳鸣困扰，她曾形容双耳长期像有「100只蝉叫」，在嘈杂环境下更是轰如雷鸣，令她疲惫不堪。为了与外界沟通，萧芳芳积极学习唇语，外出时亦会自备手写板。昔日双耳还未完全失聪时，大家在片场都要很大声跟她聊天；如今与朋友见面，大家都会体贴地在手写板上「你一言我一语」，场面依然热闹温馨。
纵使备受耳疾折磨，萧芳芳每次露面依然保持优雅。早前她就惊喜现身《撞到正》4K数码修复版全球首映礼，让得知她近况的影迷相当开心。当日大会亦十分体贴，刘天兰特别呼吁在场观众迁就萧芳芳的耳疾问题，不要拍掌，以免高频率的声音引起她不适。

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萧芳芳出身于苏州书香世家

回顾萧芳芳的身世，其实她出身于苏州的书香世家，祖父萧冰黎是教育界先辈，曾加入孙中山同盟会；父亲萧迺震则是留学德国的化学博士。两岁时她随父母移居香港，可惜父亲未几病逝，自小与母亲成家禾（又名成丰慧）相依为命。萧妈妈当年靠做针线活与女儿过着清苦生活，萧芳芳为帮补家计，年仅六岁便开始参与电影及舞台演出，就此展开了她传奇的演艺一生。

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