魔音女团︱卢映彤清纯白滑被封「嫩版蔡少芬」 长腿学霸精通八级古筝 《金式森林》2秒上位

近日TVB小花卢映彤在节目《魔音女团》中的表现，成为热门话题。在节目中，她接受了严苛的舞台挑战，需要在短短两小时的极限时间内，即学即跳一段为时30秒的K-Pop劲舞。从节目画面可见，她在舞台上倾尽全力，尽管导师在点评时指出：「虽然看到你有些地方跳错了，但你能厚脸皮地继续跳」，竟然获得赞赏。这番话恰恰反映了卢映彤的坚毅与决心，展现出专业艺人应有的心理素质，成功吸引观众眼球。

卢映彤获赞「厚脸皮」展现超强心理素质

年仅23岁的卢映彤，早前有网民发现，她不论是精致的五官、尖尖的瓜子脸，还是灵动的大眼睛，都与初出道时的蔡少芬惊人地相似，网民纷纷留言大赞「劲似蔡少芬」、「我爹哋都赞彤彤姐姐靓」，令她火速获封「嫩版蔡少芬」。除了是儿童节目《Hands Up》中深入民心的亲切主持外，她最为人津津乐道的，莫过于在剧集《金式森林》中，虽然仅仅出场两秒钟，饰演一位向酒店职员索取止痛药的客人，却凭借出众的仙气样貌意外跑出，被网民封为「止痛药女郎」，可见其观众缘极佳。

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卢映彤骚纤腰撞样蔡少芬

卢映彤被指「撞样」前辈蔡少芬，她本人在接受访问时表现得相当谦虚，笑言从未想过会被如此比较，并透露：「我妈咪就话真人唔似，但𠮶张相就似嘅。」对于网民称赞蔡少芬充满仙气与气质，卢映彤谦逊地表示自己「当然唔可以同佢相提并论」，并承诺会继续加油努力。谈及驱使她踏上演艺之路的契机，原来是受内地女星范冰冰启发，她坦言：「我好钟意范冰冰，因为睇过佢𠮶套古装剧先想做演员。」偶像的力量，成为了她追梦的强大动力。

学霸卢映彤精通八级古筝

卢映彤不仅拥有亮丽的外表，其内涵与才华更令人刮目相看。身高168cm的她拥有一双修长美腿，于大学时期修读「环球商业及市场学」学系，是不折不扣的学霸美女，更令人惊喜的是卢映彤拥有八级古筝资格，曾获学界古筝独奏初级组冠军及中级组季军，更于2024年的春节文艺晚会中，勇夺古筝合奏优秀表演金奖。在动态方面她同样出色，不仅拥有中国舞八级资历，还擅长打乒乓球及室内射击，可谓动静皆宜。

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