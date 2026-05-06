璀璨之城丨江美仪与吴卓羲相差8岁演母子大呻：唔系挂 曾合作《名媛望族》做偷情男女

54岁的「视后」江美仪近日接受周国丰的网上节目访问，大谈接拍TVB新剧《璀璨之城》的挑战。她笑言最大的挑战竟然是要饰演只比自己小8岁的吴卓羲（Ron）的妈妈，她语带埋怨表示：「系咪冇可能呀？但系我要做㖞！其实佢细我几年咋噃！」皆因两人曾在经典剧集《名媛望族》中饰演一对出轨的恋人，如今关系大逆转，让她感到难以置信。

江美仪本来抗拒演吴卓羲妈妈

江美仪在访问中透露，本来《璀璨之城》获安排于去年播出，更是2025年的台庆剧，后来因剧本问题延后拍摄。原定邵美琪在剧中饰演吴卓羲妈妈，但由于《璀璨之城》延后拍摄，邵美琪因档期问题辞演，改由江美仪「执二摊」顶上。

江美仪回想当初接到监制电话邀请她出演吴卓羲妈妈时，她完全不敢相信。她忆述当时的反应：「吓？我㖞？他之前系我的sex partner（性伴侣，指《名媛望族》角色），而家要我做佢阿妈？唔系挂！」

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江美仪新角色极具挑战

谈到《璀璨之城》的角色，江美仪直言是她演艺生涯中的一大挑战。她在剧中饰演的角色，因杀了情妇，为了逃避刑责，竟在精神病院装疯卖傻长达30年。她表示，角色难度极高，需要在「有精神病」、「没有精神病」及「假装有精神病」三种复杂的状态之间不停转换，情绪起伏极大，让她惊讶：「哇，好难啊呢个角色！」江美仪坦言，为了揣摩这个高难度的角色，她特地观看相关影视作品，从中偷师，希望能将不同层次的演绎方式融入自己的角色中，为观众带来新鲜感。

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