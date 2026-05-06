Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重案解密丨何嘉莉神隐后复出破格演变态杀手 出手狠毒睇到自己都惊 曾历两段婚姻悟出夫妻之道

影视圈
更新时间：20:30 2026-05-06 HKT
发布时间：20:30 2026-05-06 HKT

由优酷与寰亚联合出品、阵容强大的犯罪悬疑剧《重案解密》现正于翡翠台热播！今晚（6日）播出的单元奇案「公仔头藏尸案」绝对挑战观众胆量。除了有苗侨伟和岑丽香坐镇，最大亮点莫过于昔日「玉女歌手」何嘉莉破格演出，饰演一名心理扭曲的冷血杀人狂。

何嘉莉今次一改以往乖乖女形象

剧中饰演「周楚君」的何嘉莉因不满「张瑞年」杨潮凯与「曾家敏」陈苡臻有染，于是施以残酷虐打。何嘉莉今次一改以往乖乖女形象，演出极度「狼死」：掌掴、拳打脚踢、用棍殴打，最后更向「曾家敏」陈苡臻狠下毒手「爆樽」给予致命一击！

相关阅读：重案解密丨朱晨丽演变态杀手 2008年亲子王国㓥孕妇肚事件轰动全港 借送礼下手活体取婴

何嘉莉入行以来未试过演变态角色

在播山前夕，何嘉莉曾在IG出PO：「回想起去年这个时候在佛山拍摄，转眼间就一年了！拍剧的时光过得很快，朝夕相处那种凝聚力都很美好。感谢整个团队的每一位，辛苦了。这次剧中我是饰演一个心理扭曲，表面看来冷静但十分变态的女人，也是第一次演绎这种角色，剧集播出时自己看到也觉得很坏很恐怖呀。珍惜每次的机会，珍惜每次的回忆。」何嘉莉还表示：「我喺呢套剧真系好变态，收到剧本都忍唔系哗咗一声，呢个角色系我入行以嚟都未试过，我做资料搜集睇番单案都好心寒。」在内地播映后，何嘉莉的角色已引起极大回响，不少网民都大表惊喜，没想过何嘉莉会饰演心理变态的角色，与昔日的形象有很大反差，更有人表示初初看剧时认不出她：「你演心理扭曲变态的样子真的把我吓到了」、「心狠手辣嘅女人，好恐怖」、「演到好到我真系好憎你」、「你真系非常有气场啊！你出场真系好惊艳！ 」

何嘉莉完美演活冷血又冷静的角色

剧中「周楚君」何嘉莉最初协助警方调查时态度友善及配合，但之后知道警方怀疑她有份犯案，即变得非常「寸嘴」及不合作！当「严灼颖」岑丽香问她为何经常联络「何荣恩」吴肇轩，「周楚君」何嘉莉即以「唔记得」、「我好忙」、「唔系冇记性都犯法呀」来敷衍「严灼颖」岑丽香，态度极之嚣张！而「周楚君」何嘉莉虐打「曾家敏」陈苡臻一幕更是极度「狼死」，掌掴、拳打脚踢兼用棍殴打，最后更施以致命一击「爆樽」！之后「张瑞年」杨潮凯追问「曾家敏」陈苡臻下落，「周楚君」何嘉莉淡淡然表示已找吴肇轩帮手碎尸，并将「曾家敏」陈苡臻的头颅放在公仔内！「周楚君」何嘉莉无论在虐杀过程或承认杀人，都未有歇斯底里，反而是非常镇定，完美演活冷血又冷静的角色。

相关阅读：重案解密丨岑丽香昔日甜美形象不再？「ABC凤眼」进化史引网民热议：双眼大到认唔出

何嘉莉曾经有过两段婚姻

何嘉莉在1998年正式加入乐坛，与容祖儿、叶佩雯成为「英皇三小花」，凭歌曲《两种人》走红，直到2002年退出歌唱事业，修读时装设计课程及Fine Art艺术学士课程，之后成为多位艺人的形象顾问。何嘉莉曾于2006年与甜品店老板黄逸璋（King）结婚，二人育有一子，最终在2014年结束8年婚姻，不过她表示与黄逸璋依然是很好的朋友与家人。何嘉莉翌年再婚，与飞机师Gerald Sze育有两女，何嘉莉曾表示经营一段婚姻从来都是一门学问：「当中有血有泪，有欢笑有悲伤；要懂得在争论的时候沉著气，退后一步并不容易。 我，还在努力学习当中。庆幸我身边这个人比我还要好学不倦，就怀著会毕业的信念走下去吧！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
6小时前
00:40
秀茂坪宝达邨两男女倒毙单位 消息指为已离婚夫妇 重案组接手跟进
突发
3小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
10小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
3小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
6小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
12小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
郑秀文罕晒庞大家族合照提早庆母亲节 年迈妈妈轮椅出入富贵Look曝光 独欠老公许志安？
郑秀文罕晒庞大家族合照提早庆母亲节 年迈妈妈轮椅出入富贵Look曝光 独欠老公许志安？
影视圈
2小时前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
3小时前
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
01:04
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
2026-05-05 21:08 HKT