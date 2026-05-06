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重案解密丨何嘉莉演变态杀手出手狠毒得人惊 与容祖儿同期被封英皇三小花 再婚嫁飞机师

影视圈
更新时间：23:30 2026-05-06 HKT
发布时间：23:30 2026-05-06 HKT

由优酷与寰亚联合出品、阵容强大的犯罪悬疑剧《重案解密》现正于翡翠台热播！今晚（6日）播出的单元奇案「公仔头藏尸案」绝对挑战观众胆量。除了有苗侨伟和岑丽香坐镇，最大亮点莫过于昔日「英皇三小花」之一的何嘉莉破格演出，饰演一名心理扭曲的冷血杀人狂。

何嘉莉一改以往乖乖女形象

剧中饰演「周楚君」的何嘉莉因不满「张瑞年」杨潮凯与「曾家敏」陈苡臻有染，于是施以残酷虐打。何嘉莉今次一改以往乖乖女形象，演出极度「狼死」：掌掴、拳打脚踢、用棍殴打，最后更向「曾家敏」陈苡臻狠下毒手「爆樽」给予致命一击！

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何嘉莉入行以来未试过演变态角色

在播山前夕，何嘉莉曾在IG出PO：「回想起去年这个时候在佛山拍摄，转眼间就一年了！拍剧的时光过得很快，朝夕相处那种凝聚力都很美好。感谢整个团队的每一位，辛苦了。这次剧中我是饰演一个心理扭曲，表面看来冷静但十分变态的女人，也是第一次演绎这种角色，剧集播出时自己看到也觉得很坏很恐怖呀。珍惜每次的机会，珍惜每次的回忆。」何嘉莉还表示：「我喺呢套剧真系好变态，收到剧本都忍唔系哗咗一声，呢个角色系我入行以嚟都未试过，我做资料搜集睇番单案都好心寒。」在内地播映后，何嘉莉的角色已引起极大回响，不少网民都大表惊喜，没想过何嘉莉会饰演心理变态的角色，与昔日的形象有很大反差，更有人表示初初看剧时认不出她：「你演心理扭曲变态的样子真的把我吓到了」、「心狠手辣嘅女人，好恐怖」、「演到好到我真系好憎你」、「你真系非常有气场啊！你出场真系好惊艳！ 」

何嘉莉完美演活冷血又冷静的角色

剧中「周楚君」何嘉莉最初协助警方调查时态度友善及配合，但之后知道警方怀疑她有份犯案，即变得非常「寸嘴」及不合作！当「严灼颖」岑丽香问她为何经常联络「何荣恩」吴肇轩，「周楚君」何嘉莉即以「唔记得」、「我好忙」、「唔系冇记性都犯法呀」来敷衍「严灼颖」岑丽香，态度极之嚣张！而「周楚君」何嘉莉虐打「曾家敏」陈苡臻一幕更是极度「狼死」，掌掴、拳打脚踢兼用棍殴打，最后更施以致命一击「爆樽」！之后「张瑞年」杨潮凯追问「曾家敏」陈苡臻下落，「周楚君」何嘉莉淡淡然表示已找吴肇轩帮手碎尸，并将「曾家敏」陈苡臻的头颅放在公仔内！「周楚君」何嘉莉无论在虐杀过程或承认杀人，都未有歇斯底里，反而是非常镇定，完美演活冷血又冷静的角色。

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何嘉莉与飞机师再婚

何嘉莉在1998年正式加入乐坛，与容祖儿、叶佩雯成为「英皇三小花」，凭歌曲《两种人》走红，直到2002年退出歌唱事业，修读时装设计课程及Fine Art艺术学士课程，之后成为多位艺人的形象顾问。何嘉莉曾于2006年与甜品店老板黄逸璋（King）结婚，二人育有一子，最终在2014年结束8年婚姻，不过她表示与黄逸璋依然是很好的朋友与家人。何嘉莉翌年再婚，与飞机师Gerald Sze育有两女，何嘉莉曾表示经营一段婚姻从来都是一门学问：「当中有血有泪，有欢笑有悲伤；要懂得在争论的时候沉著气，退后一步并不容易。 我，还在努力学习当中。庆幸我身边这个人比我还要好学不倦，就怀著会毕业的信念走下去吧！」

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