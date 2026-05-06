纯爱《秩序之外》vs 替身逆袭《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》 中韩大热话题短剧 Viu率先上架

Viu积极扩充短剧版图，早前于Viu App推出「短剧专区」、引入中韩泰等多地的精选竖屏作品后，近日再迎来两部分别来自中国和韩国的话题作，更打正旗号以 「海外率先上架」姿态登场——科幻爱情短剧《秩序之外》已率先上架、韩国话题替身逆袭短剧《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》亦在5月4日登场，两剧风格迥异，题材大胆，势必掀起新一轮追剧热潮！

当「爱」成为一组代码

《秩序之外》由内地人气短剧演员邓灵枢与杨鹏丞领涵主演，故事讲述天才AI工程师魏梁（邓灵枢饰）经历事业与感情双重打击后，从废品区带走一个本该被销毁的残次品机器人PWL-000，为其取名魏南风（杨鹏丞饰）。然而这份看似温暖的人机陪伴背后，藏著一个残酷真相——魏南风体内被植入了代码指令：永远只爱魏梁，而这组代码的作者竟是魏梁已故的前男友！一个是迷惘的顶尖工程师，一个是只能围绕指令运行的完美伴侣，这场以谎言为起点的相遇，最终演变为对爱的本质最冷酷的拷问⋯⋯

被称为短剧版《Her》发人深省

《秩序之外》于四月初在内地首播，热度一度保持在5000万以上！剧集之所以引发讨论，事关它抛出的问题足够尖锐：如果爱可以被代码完美设计，那么人类还剩下甚么？有评论将此剧与经典电影《Her》相提并论，两部作品均讲述人类和科技在交流中萌生感情，渐渐发展出一段「人机恋」；有网友指《秩序之外》「突破了短剧题材」、「展现了短剧的另一种可能性」，也有人被已故程序员姚澈的爱情震撼落泪，让观众直呼难过！

杨鹏丞纯情演绎大加分

此外，剧中南风的纯情男演绎也获观众大赞极具追看性：「将机器人的纯情、呆萌与深情演绎得很好」、「让人产生保护欲」！2006年出生的杨鹏丞年仅19岁便已参演近40部短剧，总播放量突破百亿；他也因为外型成熟、演技老练，被网友称作「小孩哥」！在《秩序之外》中，他一人分饰机器人南风1号与南风2号，既要演绎纯情机械人的脆弱与执著，又要面对真实存在的伦理挣扎，表演难度不低。女主角邓灵枢则毕业于中国传媒大学，曾参演《这丫环我用不起》、《前任4：英年早婚》等作品，2025年更获颁爱奇艺荧光之夜「年度微剧闪耀演员」，剧中她饰演的顶尖工程师魏梁被观众评为「不是恋爱脑」、「更贴合现代独立女性的情感观」。

由谎言开始的权力游戏

全新韩国短剧《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》 讲述因家庭变故一夜之间债台高筑的静贤，在绝望边缘被W集团高层民奎找上，民奎向她提出一个危险的交易：由于静贤与集团已故继承人智敏长相几乎一模一样，她需假冒继承人身份，沦为民奎手中的傀儡！正当静贤以为这是重生机会时，其秘密却被觊觎W集团的竞争对手宇赫发现，并以此要胁她成为双面间谍。一场由谎言开启的权力游戏，迅速演变成背叛与生存的生死罗网，静贤最终会站在哪一边？是自救，还是复仇？

《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》乍看是典型的替身逆袭套路。

女主需假冒继承人身份，沦为别人手中的傀儡。

韩国短剧《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》话题十足。

谁才是真正的棋子？

《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》乍看是典型的替身逆袭套路，但剧集在多个层面进行了反转。静贤初期看似任人摆布，随著她逐步摸清财阀内部的权力链，她开始从被动工具人到主动反击，并运用自己的身份优势进行反噬，让观众不禁大赞爽度爆灯！亦有人称赞该剧节奏明快、反转密集，被形容为充满爆点的悬疑复仇爽剧，促使《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》在一众同类作品中脱颖而出，被视为财阀斗争题材中的革新尝试。

《秩序之外》与《冒名继承人，被腹黑大佬盯上了》 都是Viu率先上架的短剧，一部从科幻视角探讨爱的边界，一部从人性深处拷问生存的真相；Viu亦特设多语言字幕，方便本地剧迷跨语言追看。短剧迷，即在Viu App抢先观看吧！

