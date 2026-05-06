81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔

资深艺人李家鼎（鼎爷）与前妻施明、一对双胞胎儿子李泳汉与李泳豪之间的家庭纠纷，近日因施明的离世而再度引爆。鼎爷在承受丧妻之痛的同时，罕有地向外界揭开家庭疮疤，痛斥长子李泳汉夫妇将他当作「人肉提款机」，榨干其毕生积蓄。为免自己步上施明晚年遭孤立的后尘，81岁的李家鼎决定公开作出重大安排，誓要划清界线，拒绝继续过人肉提款机日子。

李家鼎公开确立李泳豪为其财产执行人

李家鼎日前主动向媒体表示，决意不再被视为提款机，并公开交代身后事安排，以免他日「死无对证」，让自己的遗愿被忤逆子扭曲：「我想将来我所有嘢，包括钱银，交俾我细仔（泳豪）去处理。」李家鼎公开确立李泳豪作为其财产执行人的身份后，再爆出：「施明死后十日先通知我，通知我之前仲问我攞咗笔钱，跟住隔咗阵先话俾我知佢妈咪走咗，我嬲到跳起，我话有冇搞错，呢啲早唔讲，正X街，你系咪人呀！」

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李家鼎踢爆大仔「讲大话」

李家鼎今次公开确立李泳豪作为其财产执行人的身份，目的就是为了防止长子李泳汉日后擅自「代言」，重演施明晚年的悲剧：「我而家身体唔好，有啲嘢都唔方便做到，好似交租都要细仔帮我做。我完全肯定由细仔为我交代嘅嘢先系啱，大仔讲嘅完全错！」 在施明的身后事完成后，李泳汉曾言之凿凿声称妈妈施明过世后两日才通知父亲，但李家鼎在访问上踢爆大仔「讲大话」并爆seed地表示李泳汉在施明逝世足足十日后，有媒体率先报道死讯的最后一刻，才将噩耗告知他：「施明死咗十日先通知我，通知我之前仲问我攞咗笔钱，跟住隔咗阵先话畀我知佢妈咪走咗，我嬲到跳起。佢哋𠮶阵仲话佢老母要使钱，医院费咁啰，佢哋系攞完钱隔一阵先讲畀我听阿妈走咗喇，我问点解而家先讲，佢话惊我接受唔到，所以『家下』先话畀我听。我话有冇搞错，呢啲早唔讲，正X街，你系咪人呀！佢讲大话好叻！如果唔系揾阿妈做理由，我又点会俾钱佢。」李家鼎透露这「最后一笔」金额高达六、七万元，而多年来，李泳汉夫妇以各种医疗开支为名索钱，却从未出示过任何单据。

对于昔日被过着人肉提款机的子，李家鼎爷无奈地形容长子李泳汉夫妇的索钱手段层出不穷：「总之一睇银行月结单，自己都睇到脚软，佢哋有时系点呢，今日3万，过两日就问攞4万，再过几日攞5万。」李家鼎曾以「人无三尺高，肚里三把刀」来形容大媳妇Conny，指她与李泳汉「一哭二闹三上吊」，利用施明作为挡箭牌，不断向他施压：「佢讲唔掂我就揾个老婆，老婆都讲唔掂我，佢就死𦧲，佢揾个老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就软，一哭二闹三上吊𠮶啲。」结果本来因《阿爷厨房》而带来可观的财富，原本晚年无忧的李家鼎被掏得近乎空壳：「有得做就一定要做。以前一向系人哋揾我借钱，而家衰到问人借返转头。」追问下李家鼎称没法计算被苛索多少，只粗估计至少二百万。施明离世后，李家鼎难抵打击致健康下滑，身形暴瘦变纸板人，施明出殡当日不单无法言语，更需要身旁亲友搀扶，场面令人心酸，午夜梦回，李家鼎曾梦见施明：「我话我永远照顾你，但佢无答我，我晚晚都喊，我对佢无憾，佢只系畀大仔胡涂咗佢，事情都发生咗，我咪当自己唔知做错咗啲咩啰！」

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李家鼎决心斩断与长子一家的联系

在家庭风暴中，最让李家鼎感到安慰的，是细仔李泳豪与其妻子Agnes的孝顺：「泳豪对我对家庭都好尽责好忠心，唔会奸狡。」对于大仔早前指细佬谋家产，及操控父亲指控，鼎爷再斩钉截铁否认︰「冇啲咁嘅嘢！」李家鼎更再三为被李泳汉抹黑成「恶魔」的细媳妇Agnes平反：「呢个细新抱帮我好多忙，连日为我奔奔走走，任劳任怨。佢哋两公婆日日都嚟探我，细新抱对我真系好好，喂我食饭。细仔点攰，都会攞饭嚟俾我。我啲细佬细妹，亦有嚟探我。」经历这一切后，李家鼎决心斩断与长子一家的联系：「我唔想再见佢哋，佢哋唔系人嚟。」他表示，过去支付长子一家的外佣合约也将终止，未来的生活开支需由他们自己负责：「而家唔关我事，佢自己搞掂，我最爱嘅人都走咗，我仲理佢（李泳汉）仲乜？佢个仔都六岁，仲关我咩事？其实我清醒咗好耐，过去我只系睇在施明同啲孙份上咋。」事实上报道亦有提及，有网民发现去年3 月大新抱Conny在医疗用品二手网站，送走施明用开的医疗床，亦有指今年3月11日下午，大新抱Conny在又一城名店CHANEL开心shopping，同月21日施明逝世。