张宝儿「亿万妈妈」罕露面撞样袁咏仪？ 皮肤白滑冻龄似40+ 嫁内衣大王住豪宅养尊处优

34岁的张宝儿自2016年参选港姐后入行，一直被外界称为「富贵港姐」，她与袁伟豪于2020年结婚，分别育有两子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口生活幸福美满。近日张宝儿趁著临近母亲节，在社交平台分享跟妈妈的生活点滴，片中张妈妈雍容华贵，气质与美貌都令人惊艳，更有不少网民指她与影后袁咏仪惊人「撞样」，而且外观只像40多岁，冻龄外貌完全不输圈中女星。

张宝儿妈妈冻龄秘诀全靠按摩

在影片中，张宝儿笑称当天是「抛夫弃子」的日子，要与「神秘嘉宾」妈妈来一场「Runaway Mothers」之旅，享受二人世界。片中张妈妈打扮时尚，坐在豪华七人车内，全程笑容满面，举手投足间尽显贵气。当女儿问及保养心得时，张妈妈亦不吝啬分享。她透露自己从很年轻时，便开始注重养生，因为自觉身体不算强壮，所以必须对自己的健康多点责任。她笑言自己的养生秘诀是「身体按摩」，数十年如一日，每天早晚都会花时间用按摩器「碌身」，这份毅力让张宝儿也大感佩服。张妈妈认为「一分耕耘，一分收获」，但同时提醒护肤不能过分，否则会破坏皮肤的天然油脂膜，反而得不偿失。

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张宝儿母女情深豪叹Spa

影片的后半部分，张宝儿带著妈妈到深圳，体验死海盐SPA，作为母亲节礼物。张妈妈对女儿的孝顺安排感到非常窝心，期待地表示「做完会滑一点」。整个旅程中，母女二人不时相视而笑，互动有如姊妹般亲密。从张妈妈精致的妆容、考究的衣著，到对生活品质的追求，都完美展示了她嫁给「内衣大王」后，一直过著养尊处优的阔太生活。虽然生活无忧，但她依然保持著对美的追求和自律的生活习惯，难怪年过半百依然能维持如此惊人的年轻状态。

张宝儿父亲传赠4000万嫁妆

事实上，张宝儿的家境一直相当丰厚，其父张煌煌是靠经营内衣生意发迹，早年在内地建立了庞大的「内衣王国」，生意版图广阔，每年销售额以亿元计，财力极其雄厚。含住金锁匙出世的张宝儿，早在选港姐前已是手持物业的小富婆。2020年，她与袁伟豪结婚前，更联名豪掷6,568.3万购入清水湾的顶级豪宅「傲泷」一个花园复式单位，实用面积达2,205平方呎，另连568呎私人花园，并额外花400万购入两个车位，总值高达7,000万。当时有传闻指，当中4,000万的首期是由张父一力承担，作为给女儿的丰厚嫁妆，可见她深得父母疼爱。

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