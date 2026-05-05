周奕玮认证老友入雪柜︰帮佢拍「解冻人生」 麦美恩反驳世纪大骗局

周奕玮主持之节目《周游人生》今日（5日）在将军澳电视城举行神秘试映会，获多位好友到场支持，包括︰江美仪、麦美恩、吴业坤（坤哥）；何依婷、阮浩棕、许文轩、潘盈慧、梁芷珮一家三口；骆胤鸣、许文轩、邝洁楹及罗启豪等，而周嘉洛则在众访问期间惊喜现身。

周奕玮人缘佳多「仇家」

担任司仪的林秀怡同嘉宾之一的麦美恩，不停取笑周奕玮身高，林秀怡说：「你要企喺身先见到你！」引来全场大笑，麦美恩则说：「佢小六高定咗啦！真系未见过佢除鞋。」周奕玮没有介意，笑指自己得罪了林秀怡，麦美恩补充︰「所有嘉宾都系嚟向周奕玮报仇！」

周奕玮《周游人生》跨国拍摄

周奕玮、麦美恩受访，前者介绍《周游人生》时，称节目花了1年筹备，去年7月拍摄，去了内地多个地方，还有赴韩国、星马等地拍摄，制作10集共13个故事。另外，之前周奕玮同阿姐（汪明荃）拍日本旅游节目，最后无播出街，问是否得到公司开新节目作补偿？周奕玮只称今次也有去日本，「日本故仔唔会喺今季播出。」并说多谢公司。

麦美恩羡慕老友叠马

麦美恩觉得周奕玮好威，「拍综艺节目可以做到咁盛大，请到咁多好友到场支持，之前我仲帮手拍宣传片。」续笑言：「其他人唔知道，仲以为个节目我有份拍！真系世纪大骗局。（做下季嘉宾参与演出？）佢节目专拍素人，我系艺人，仲要好红！」周奕玮即戏弄她说：「等你霉！我再帮你拍《解冻人生》！」暗嘲她被「雪藏」。有指麦美恩遭遭「雪藏」，她自嘲：「我可以著三点式喺雪柜爬出嚟，雪柜唔够冻嘅话，我喺冰柜爬出嚟！」