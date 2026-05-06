75岁「食神韬韬」胖出新高度？  梁文韬罕曝光面皮松弛状态堪忧  肥胖胞弟9年前猝逝

现年75岁、有「食神」之称的韬韬（梁文韬），凭借主持TVB经典饮食节目《日日有食神》而家喻户晓，其庞大的身形成为他最广为人知的标志。近日，一张他的近照在小红书上流传，引发网民热议，更有人直指他「胖出新高度」，健康状况令人担忧。

韬韬脸皮松弛精神尚可

从最新照片可见，韬韬正在自家酒楼宴请朋友吃饭。他安坐于椅子上，看起来精神不俗。然而，岁月似乎也在他脸上留下了痕迹，其脸皮明显比以往松弛，眼袋亦颇为巨大，不过整体面色看起来总算合格。

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韬韬身形再胀巨腩成焦点

照片中，韬韬的衣著相当简便，但众人的焦点无疑落在了他惊人的身形上。只见他的巨型肚腩比去年有过之而无不及，即使他用双手巧妙地遮挡，仍然清晰可见其腹部激烈凸出，实在惊人。有网民形容，他现在的身形与他体重的「全盛时期」相比，实在是有过之而无不及。

韬韬曾自爆腰围62吋

事实上，苑琼丹前年曾到访韬韬的酒楼，当时韬韬曾透露，因为开设自媒体频道，需要四处品尝美食，导致一度减肥成功的身形「打回原形」。他早年曾自爆因工作关系经常大吃大喝，导致体重飙升，腰围达到62吋，并出现「三高」问题。从近照看来，如今的腰围恐怕已不止此数。

韬韬曾因健康决心减肥

韬韬早年并非没有意识到肥胖带来的健康风险。随著年纪渐长，他不仅需要长期依赖拐杖行走，右膝也曾受伤。更令他醒觉减肥必要性的，是其同为肥胖人士的胞弟于2017年在饭局中突然猝逝的悲剧。此事成为他减肥的转捩点。他透过积极运动，并严格控制饮食，特别是减少摄取淀粉质食物。经过26个月的努力，他的体重由最高峰的325磅，成功减至195磅，整个人瘦了一大圈。可惜，从近况看来，他似乎已经「肥番转头」。

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