邝洁楹呻10年来被「身高153cm」标签玩死 何依婷小六后无高过

邝洁楹、何依婷和阮浩棕（5日）现身将军澳电视城，支持好友周奕玮主持的节目《周游人生》的试映会。邝洁楹在台上连环被司仪林秀怡以其身高戏弄，令她忍不住说：「没料到上台便被司仪（林秀怡）羞辱！周奕玮说有利是派，现在却被人羞辱，我要收两封利是才可！」

邝洁楹被林秀怡羞辱感委屈

事后邝洁楹受访，觉得自己好惨，10年来不断被人以身高作话题，经已有点闷，好想外界发掘其他事，她说：「为何大家经常用『153 cm的邝洁楹』来形容我？为何不可以只说『邝洁楹』3个字呢！」她又随即表示，在周奕玮下一辑节目中参讲述自己身高的故事。她续说，曾经好期待突破153 cm这高度，以前每逢暑假回学校，其他同学总会高几cm，「我到了中三仍有增高，就是现在的153 cm。」在旁的何依婷即表示：「我小学六年班之后便没有高过！」

周奕玮偏心阮浩棕

何依婷都好想参与周奕玮下辑节目，分享自己的故事，想令更多观众认识她，「我其实有很多东西想讲，可惜平时没有机会！」阮浩棕表示，经已在另一节目中说过自己的故事，故这次只做观众，同时大爆周奕玮请他吃午饭，派邀请帖给他出席是日试映会；此举即触动何依婷、邝洁楹神经，高呼「待遇不同」、「有冇搞错」；阮浩棕解释同周奕玮相识10年，是中学师兄弟，曾于旧生会晚宴上一起担任司仪，私下有联络，有许多共通点，有身心灵话题可以畅谈。邝洁楹无奈称：「我又再次被羞辱，我人生肤浅没有话题，今天来这里……真的很惨。」