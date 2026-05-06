「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼

前TVB「扮嘢王」、现年76岁的资深艺人罗浩楷，自2015年拍毕剧集《东坡家事》后，因患上柏金逊症而淡出幕前。昨日（4日）前TVB企业传讯部宣传科副总监曾醒明，在社交平台分享了一张与罗浩楷夫妇茶聚的合照，让这位一代笑匠的近况罕有地曝光。

罗浩楷茶聚现身精神奕奕

在曾醒明分享的照片中，可见罗浩楷虽然需要以轮椅代步，但面色红润，精神状态不俗。曾醒明在帖文中感性地写道：「最难风雨故人来！」他透露与久违的罗浩楷贤伉俪在九龙湾相聚，场面温馨。

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罗浩楷见旧友感性落泪

从图片所见，虽然罗浩楷比去年现身时瘦了一点，但据曾醒明表示，他现时依然精神奕奕。「楷楷甫进场看到仿如隔世的昔日电视台同事，清晰逐位老朋友呼喊亲切名字，铿锵有力，登场激动得哽咽起来，场面令人动容。」，可见罗浩楷见到旧友十分激动，性格感性。而曾醒明就指罗浩楷头脑依然灵活：「楷楷近年钟情钻研股票市场，且极具专业分析能力，令人赞叹。」。

罗浩楷太太容光焕发

罗浩楷思维敏捷，曾醒明大赞他「头脑说话清晰，言谈中仍带幽默感」，昔日的急才与风趣丝毫不减。罗浩楷的太太Kitty当天亦有随行，她容光焕发，皮肤紧致，头发浓密，完全看不出是为照顾丈夫而劳心劳力的模样。Kitty多年来对丈夫贴心照顾，绝对是罗浩楷背后最温柔的支柱，堪称「贤内助」。

罗浩楷去年坦言「唔知几想死」

回顾去年，罗浩楷曾接受好友邓英敏的访问，当时他坦言在十多年前确诊柏金逊症，近年情况转差，手脚活动能力大不如前，日常生活全靠太太和佣人打理。他更一度悲观地表示：「我而家分分钟有病唔医㗎嘞，我都唔知几想死！」。尽管如此，他在访问中仍不失鬼马本色，笑言想换一部「劲啲、靓啲」的轮椅来衬托邓英敏。当邓英敏提及圈中好友为他遍寻名医时，他更开玩笑说，不如研究哪只股票有前途，再去黄大仙求神问卜，中了就介绍给观众，让大家有钱饮茶。

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