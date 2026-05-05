田中圭爆不伦恋后事业急跌 转战扑克赛场屡创佳绩 墨尔本决赛争夺364万港元

日本男星田中圭去年4月爆出与永野芽郁的不伦恋后，演艺事业急转直下，他转投玩啤牌，并参加职业比赛。过去一年，他频繁出现在各大国际啤牌赛场，被外界形容宛如「职业赌徒」。近日他现身澳洲墨尔本，参加「Aussie Millions Poker Championship」25,000澳元的挑战赛，晋级决赛的他已确定赢得850万日圆（约42.3万港元），目标是今日胜出决赛，胜出者奖金高达约7,300万日圆（约364万港元）。决赛今午进行，最后7人的战况十分热烈，田中圭曾一度升上第1位。

田中圭首战济州岛即赢钱

他第一次出国参加扑克比赛是去年7月到韩国济州岛，就赢了约41万日圆（约20,400万港元）奖金，同月转战美国赌城，再赚进约1,700万日圆（约84.8万港元）高额奖金，8月又转战西班牙巴塞隆纳，10日内获胜4次，赚约339万日圆（约16.9万港元）。据指他回日本时也会到不涉及金钱的「娱乐性质啤牌店」继续磨练。

田中圭影坛迎复出之作

田中圭一直热衷博弈，从麻将、弹珠机等，甚至曾出席职业麻将联盟相关活动。2025年他更以「Kei Tanaka」名义参加世界扑克大赛（WSOP），在近2,000名选手中夺下第3名，捧走超过11.5万美元（约90.1万港元）奖金，实力不容小觑。演艺事业方面，电影《王者天下：魂之决战》卡司名单中，仍见田中圭的名字，这被视为其「复出」之作，电影预计于7月在日本上映。

