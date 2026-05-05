鼓鼓吕思纬睽违3年推新歌《原谅我离开》 萧秉治联手打造兼探班送消夜 兄弟情义力挺

台湾「全能唱作暖男」吕思纬（鼓鼓），睽违3年即将发行全新个人第4张专辑，首波蜕变单曲《原谅我离开》MV已正式上线。MV中以烟雾象征不断追逐的执念与回忆，却始终遍寻不著，最终才发现这段旅程其实是在寻找自己。歌曲也翻转大众对感情的既定印象：在普遍爱情观里，先提出分开的人往往被视为坏人，但若能在对的时机果断离开，反而可能为彼此带来更好的未来。鼓鼓也借此鼓励大家在感情中勇敢为自己着想。

萧秉治首次为鼓鼓个人作品写歌

新歌是鼓鼓与好兄弟萧秉治共同创作的R&B抒情舞曲，亦是萧秉治首次为鼓鼓个人作品写歌，一同合写歌词并量身打造专属于鼓鼓的音乐风格。创作过程中，不同想法也碰撞出全新火花，让鼓鼓直呼有趣：「有点像在创作GX的东西，但不同的是，这首歌不管歌词或人设，都是为我自己打造！」此外，鼓鼓也特别为这首歌编排较细致、富有想像力且具挑战性的舞蹈，希望首支MV就带给大家不一样的感受；造型上以久违的黑短发迎接第四张专辑，为粉丝带来新鲜感：「希望从造型开始到每首歌都有期待！」

鼓鼓为萧秉治破戒

拍摄MV当天，萧秉治特地现身探班，贴心准备两波消夜慰劳鼓鼓与工作人员，先是咸酥鸡，到了凌晨12点又带来香菜蛋塔，虽然鼓鼓正在饮食控制，仍忍不住为了秉治的心意小小破戒！而萧秉治更特别在现场多留一两个小时，只为亲眼看到鼓鼓拍摄舞蹈画面，事前鼓鼓也曾将舞蹈先给他看，让秉治在现场大赞：「非常激帅，很有男人味！」

鼓鼓萧秉治期待未来再度合作

有趣的是，过去萧秉治虽为许多歌手写歌，但今次却是第一次为创作对象探班，萧秉治则霸气表示：「就算不是我的歌，我也会去探鼓鼓的班！」展现两人的兄弟情义。讲到先前萧秉治替男团Energy写歌亦曾准备佳肴招待他们，今次鼓鼓都笑嗌「一首歌换一顿饭」，萧秉治就爽快回应：「不用管点阅多少，先请再说！」两人都期待未来再度合作，一起创作一首「要多甜有多甜」的甜蜜歌曲。