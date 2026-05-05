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百亿名媛林恬儿家势显赫  巧遇张学友天王有礼弯身鞠躬  曾在港款待巴菲特孙新抱

影视圈
更新时间：17:34 2026-05-05 HKT
发布时间：17:34 2026-05-05 HKT

香港殿堂级组合草蜢最近为庆祝出道40周年，于红馆举行「GRASSHOPPER THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」。演唱会星光熠熠，不仅台上有惊喜，台下观众同样是卧虎藏龙。日前演出请来「歌神」张学友担任嘉宾，掀起全晚高潮。而在后台，这位乐坛天王巨星遇到人称「百亿名媛」的林恬儿，就礼貌地弯身鞠躬，足见林恬儿的非凡地位。

张学友跟林恬儿后台奇遇

草蜢演唱会吸引了城中众多名人到场支持，而已故丽新集团创办人林百欣的孙女、富商林建岳的女儿林恬儿亦在场。从影片可见，当晚担任嘉宾的张学友在后台与林恬儿相遇，这位见惯大场面的歌神，见到林恬儿也热情打招呼，并恭敬地弯身鞠躬，尽显对名媛的尊重。

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林恬儿背景显赫

林恬儿之所以被誉为「百亿名媛」，源于其极其显赫的家族背景。她的祖父是已故丽新集团创办人、亚洲电视前主席林百欣，是香港著名的商界钜子及慈善家。父亲则是寰亚传媒集团主席林建岳，母亲为台湾影星谢玲玲，曾以《婉君表妹》闻名，林恬儿遗传了母亲的优良基因，外形亮丽。林恬儿不仅家世显赫，更是一位名副其实的学霸，拥有美国哥伦比亚大学政治系双硕士学位。

林恬儿跟股神孙媳妇私交甚笃

林恬儿2014年与富商何柱国儿子何正德（Kent）结婚，婚礼名人云集，除了有城中富商之外，港澳五任特首都有到贺。林恬儿的社交网络早已超越香港，遍布全球。她与「股神」巴菲特的孙媳妇Lili Buffett亦私交甚笃。两人多次相约聚会，去年曾一起带子女观赏大熊猫。

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