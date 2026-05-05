重案解密丨岑丽香昔日甜美形象不再？「ABC凤眼」进化史引网民热议：双眼大到认唔出

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）已于本周一5月4日晚在翡翠台首播。改编自香港过去7宗真实奇案的《重案解密》班底相当强劲，梁家树担任总监制、邓特希编剧，苗侨伟、岑丽香和周家怡领衔主演，今次是岑丽香诞下两子后，相隔5年再现TVB。

岑丽香一改昔日甜美形象

岑丽香在剧中演女警「严灼颖」由军警升职为CID，调到重案组「杜凯斌」苗侨伟手下工作，而首单案件便是「活剖孕妇夺婴案」，岑丽香一改昔日甜美形象，改以严肃强悍示人，本来令大家眼前一亮，但有网民发现岑丽香的样貌与昔日判若两人， 尤其是一双眼睛。

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观众都岑丽香新造型「睇唔惯」

今次是岑丽香自2021年《宝宝大过天》后再现TVB，剧中她演女警「严灼颖」因三年前「杜凯琳」糖妹遇害，被杜凯斌」苗侨伟质疑没有及时向凶手开枪，故在工作上对「严灼颖」岑丽香存有偏见与针对。首播后观众焦点并非落在剧情，而是她「变了样」的外貌。不少观众都对岑丽香的新造型表示「睇唔惯」，认为她的双眼「大到好夸张、每一幕都劲怪。」有网民翻出她昔日的照片作对比，慨叹她以往的「ABC凤眼」充满个人特色，如今却变得「三尖八角」，失去了自然的魅力，更有人担心是否因过度减肥而导致容貌变化：「瘦到净系得只眼咁」，甚至有网民惊讶地发现，岑丽香双眼距离变得异常地近，关于她容貌变化的讨论在网络上闹得热烘烘。

岑丽香鼻梁高挺陷入「整容疑云」

不过亦有人觉得可能只是剧组的化妆师「重手咗」，才会出现如此夸张的效果。早前亦有不少人将岑丽香的学生照与近照比较，质疑她曾「后天加工」，尤其是鼻梁部份变得高挺，搞到她陷入「整容疑云」。后来岑丽香拍片亲自拆解「高鼻梁」的秘密，她从眉头下方沿鼻梁两侧扫上阴影，然后在鼻梁中央打亮（Highlight）突出立体感，视觉上令鼻子瞬间「增高」，效果自然精致，她的亲身示范不仅打破谣言，更让网民惊叹其化妆技术之高超。岑丽香勇夺2010年度国际中华小姐冠军，从此顶著「香香公主」的光环进入TVB并迅速成为当家花旦，参演了多部热门剧集，并在2013年勇夺「飞跃进步女艺员」奖，事业攀上高峰。2016年，正值事业如日方中之际，她选择嫁给圈外男友强强，并先后诞下两名儿子，一度将重心转向家庭。

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