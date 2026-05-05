25+英皇群星演唱会丨 容祖儿天后气势尽显 谢霆锋压轴登场掀高潮 一连两场圆满落幕创几何级制作新里程碑

由英皇娱乐主办《25+英皇群星演唱会》于5月3日至4日一连两天在启德主场馆圆满落幕。昨晚举行第二场演出，刚完成成都个人演唱会的谢霆锋惊喜加入，与容祖儿、古巨基、李克勤、陈慧娴、Twins、李幸倪、关智斌、卫诗雅、陈家乐、曾比特及VIVA 等一同表演。是次启德演唱会的规模与制作，相比以往周年演唱会呈现几何级跃升，创下英皇娱乐的新里程碑。

关智斌贺17岁签英皇阿Sa「做埋人妻啦」

第二晚继续由Twins的阿Sa(蔡卓妍)、阿娇(钟欣潼)打头阵，关智斌（Kenny）接力，三人劲歌热舞后，除祝贺英皇娱乐25+生日快乐，更在台上「互爆」连场，笑声不断。说到入行多年感受，阿Sa感触表示百感交集，回想1７岁签约公司至今，不过话未说完，Kenny即插嘴：「做埋人妻啦！嫁埋啦！」全场即时欢呼，阿娇和应：「可喜可贺呀！」阿Sa哭笑不得：「喂呀！系咪日日都要Que呢句㗎？」

Twins与关智斌爆金句「肥过瘦过冇丑过」

三人话锋一转，齐齐多谢英皇娱乐金牌经理人霍汶希（Mani）。 Kenny笑言：「点解会咁有慧眼，喺二十几年前将我哋呢几个岩岩巉巉嘅人执返嚟？」他自嘲当年头发「一支支插晒出嚟」，阿娇即补刀：「同埋好瘦㗎嘛，骨瘦嶙峋咁样。」阿Sa闻言大赞：「骨瘦嶙峋！好劲呀你啲中文！」阿娇得意回应：「梗系啦！」Kenny 不甘示弱，反攻阿 Sa：「你都唔差呀，由十一吋 pizza（面）而家变咗七吋 pizza（面）。」阿Sa笑住认：「大pizza变细pizza。」Kenny正想「点评」阿娇，阿Sa即护航：「佢冇嘢㗎，佢由细靓到大㗎！」阿娇却大爆，「你知唔知Mani每一日打电话嚟话：『娇，减肥呀，阿娇，记得减肥呀。』」此时阿Sa与Kenny齐声抛出金句：「正所谓肥过瘦过冇丑过！」全场即欢呼大表赞同。最后阿Sa不忘多谢英皇集团主席杨受成博士，「多谢你咁多年嚟嘅栽培。」

古巨基声带发炎咳血丝仍坚持

至于古巨基唱完Medley 后即坦白身体状况，他透露因声带发炎数日，前一日更曾咳出血丝。医生警告若声带受损，必须考虑是否继续演唱。然而他未有令乐迷失望，更请来四位新晋歌手曾傲棐（Arvin）、黄明德（Dark）、黎展峰（Andy）及洪助升（Aiden）合唱，「我衷心感谢佢哋。因为今日突然下午我谂我可能需要帮手，佢哋义无反顾一口答应，亦都多谢佢哋特别为我练咗呢一首我哋重新做嘅《劲金K歌》。」基仔直言：「我好对唔住大家，唔能够以最佳状态表演。」他更即场承诺：「我答应大家，呢首歌我入录音室录一个正正式式嘅版本送俾大家。」全场大叫支持。

VIVA出道未足两年压台感爆灯

另一焦点落在女子组合VIVA身上。出道未够两年，四位成员Carina、Ada、Macy及VALC已能登上启德主场馆这个万人舞台，表现毫不怯场。首场演出中，她们与师兄陈伟霆（William）大跳劲舞，气势已令人眼前一亮；来到第二场，VIVA更获得独立Solo机会，跳唱最新团歌《Baby Savage》，台风稳健，举手投足散发出超越新人的自信与压台感。演出后，众多网民于社交媒体上热烈讨论，纷纷大赞：「叻女呀！你哋今日好压到台！好稳！希望可以俾更多人见到、认识 VIVA。」、「呢个 live 唱得超稳超劲呀！」、「个live 超掂，应该吸咗好多男饭，见前面啲男仔睇得好开心。」可见VIVA的舞台魅力成功圈粉。

容祖儿19分钟一气呵成跳唱

全晚另一高潮，非容祖儿莫属。她以个人快歌与热舞为主轴，一口气连续跳唱19分钟，由头到尾气势如虹，舞步精准凌厉，全场气氛持续沸腾。祖儿特别鸣谢韩国顶尖舞团WEDEMBOYZ为她编舞，该舞团曾与NCT 127、SEVENTEEN等国际巨星合作，亦是《LIKE JENNIE》的合编舞者，实力毋庸置疑。祖儿更以韩文多谢：「감사합니다！」随后她感触多谢英皇娱乐多年栽培，并霸气宣布：「我会继续强大。下年！喺度见啦！」此话一出，全场疯狂欢呼，为乐迷投下震撼弹。

谢霆锋压轴演绎摇滚经典全场大合唱

而日前刚完成成都演唱会的大师兄谢霆锋亦加入阵容，为昨日演出压轴表演。他以全黑造型配上黑超型格登场，携手王双骏及乐队演绎多首新旧金曲，先以充满摇滚风的《逆行》开唱，随后送上经典的《游乐场》、《非走不可》及《玉蝴蝶》，全场乐迷自动波大合唱，场面震撼。霆锋将「锋式摇滚」的狂热再度带到启德主场馆舞台，发挥其狂野魅力，为整晚演出注入最炽热的能量，同时亦为第二晚的演唱会画上完美句号。

杨受成率影帝影后大军到场支持

一众影帝影后、资深及新生代演员拉大队支持 首晚台下观众星光熠熠、名人云集，第二晚同样吸引众多嘉宾出席，包括霍震霆、霍震寰、李家诚伉俪、谭耀宗、容永褀、赵国雄、黄少媚、谭智辉、邱浩波、谢伟俊、谭志源、叶傲冬、陈国强、黎韦诗、梁伯韬等政商界人士。娱乐圈嘉宾则有狄波拉、许冠文、陈淑芬、陈欣健、黄子华、蔡一智、苏永康、陈茂贤及连诗雅等（排名不分先后，以实际出席名单为准）。 此外，英皇集团主席杨受成博士、副主席杨政龙、英皇娱乐行政总裁张雅丽、营运总裁霍汶希，联同杨氏家族成员、一众英皇娱乐的资深及新生代演员亦拉大队出席，看足全场，包括两位影后惠英红、刘雅瑟；影帝方中信、欧阳震华、陈家乐；以及米雪、石修、温碧霞、周家怡、陈国邦、周励淇、汤怡、杨天宇、何佩瑜、李靖筠、艾妮、刘若宝、郭思、朱天、阮雅、郑嘉欣（Christine），还有内地艺人林秋楠、梁壁荧（Biky）、战金意、林涵、王心垚（三土）等。