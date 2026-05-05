梁非同赴沪拜师学艺 三位贾宝玉同台各展风格 粤剧新势力「非同剧团」六月上演《梦说红楼》

粤剧艺术新力量「非同剧团」，继3月凭《安国红玉》首演打响名光大受欢迎，并宣布6月22至24日在高山剧场上演全新编剧《梦说红楼》。非同剧团班主兼演员梁非同与演员王志良、梁振文、文华今日出席记者会，分享演出感受。

梁非同不停翻阅《红楼梦》揣摩林黛玉

为演出林黛玉一角，梁非同专诚到上海拜访上海越剧花旦单仰萍老师学艺。梁非同指单老师教导演绎林黛玉所讲说话，因为唱、演出同情绪是环环相扣，单仰萍师承王文娟的风格，希望自己也融入角色变得更加美化。谈到演绎林黛玉一角，可会有压力？她坦言会有压力，毕竟是文坛经典角色及多愁善感的女生，所以不停翻阅《红楼梦》了解林黛玉为人。

三位贾宝玉互相学习

对于三位拍档演绎贾宝玉，梁非同坦言唱曲及走位大致一样，挑战在于对手给予能量和反应不同，反而是好玩之处。提到今次是剧团推出第二个作品，梁非同表示每次演出，希望剧团给予志同道合的年青演员在舞台上献技，以及擦出新火花。而王志良、文华及梁振文分别在三晚演出中演绎贾宝玉。演出兼编剧的文华，以反串演绎贾宝玉，她表示角色上带点脂粉味，就算自己一把年纪演角色小时候，所以女生演绎较容易被接受，反而王志良身形高大，演绎角色会有好大挑战。梁振文则谓自己演绎过传统版的贾宝玉有三次经验，但对对自己有要求，也想对新剧本多认识而了解故事背景，又自觉有著数，因为不少人指他外貌童颜，但戏中角色变得成熟及情爱戏，演技上要作出改变。王志良表示各人在表演上有个人风格，大家会互相学习。至于要为角色由细演到大，王志良笑谓：「要Cutie啲啰！」

