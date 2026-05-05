黄浩然自揭情绪困局曾推剧 孖杜小乔携手演舞台剧拆解香港压力世代引发观众共鸣

改编自日本畅销漫画《阿娜答得了忧郁症》的舞台剧《虾子饼得了忧郁症》，将于7月10日起假湾仔寿臣剧院上演，由实力演员黄浩然与「网络女神」杜小乔首度合作，前者饰演背负重担、患上忧郁症的传统丈夫望月干夫，后者则演绎被丈夫宠爱、自由奔放的漫画家妻子细村貂貂。故事从日本移师至压力爆煲的香港都市，以轻松幽默的笔触，探讨夫妻在困境中如何陪伴、沟通与自救。除了黄浩然与杜小乔，还有赵伊祎、黄庆尧两位资深舞台剧演员，以及继《一束光》后再踏台板的文佐匡。

黄浩然体会人要学会休息

剧中黄浩然饰演一名「社畜」，深爱太太，却因照顾家庭加上失业重担，陷入忧郁。杜小乔则饰演被老公宠爱的漫画家，在得知另一半患上忧郁症后，二人慢慢学会相处与陪伴。问到现实中如何处理压力？黄浩然坦言太太曾首当其冲成为他的「出气袋」：「以前面对好大压力，返到屋企会呆坐喺梳化，望住电视Loop新闻，而发脾气就一定系向身边𠮶个。」他更透露曾因情绪问题推掉TVB剧《张保仔》：「推完之后即刻松咗口气，原来人要学会休息。」如今他透过运动、打坐、与太太分享感受来疏导压力，更悟出心法：「任何嘢唔系难关，只系一件未做完嘅事。」

杜小乔与同行伴侣互相倾诉

杜小乔则庆幸男朋友是同行，有压力时会互相倾诉：「以前如果压力大，又无人喺身边陪伴，我会一个人散步，一直行。直到遇到佢，佢就成为我压力嘅纾发出口，我会同佢讲我嘅苦恼，彼此分享观点，呢个对我嚟讲系几好嘅抒发方法。」

《虾子饼得了忧郁症》改编日本漫画

谈到改编，黄浩然强调会保留部分原著漫画元素，同时贴近香港人「压力爆煲」的现实处境。他更分享导演陈飞历曾亲身经历忧郁症，将自身故事与外界对忧郁症的误解融入剧中。杜小乔则指太太角色保留了原著的友善与自由奔放。剧中二人饲养的一条蜥蜴，将由文佐匡饰演，化身「说书人」，带出普罗大众对忧郁症的看法，同时注入喜剧元素，将看似沉重的话题轻松呈现。剧中更特意加入「唔使咁努力都得」等贴地对白，引发观众共鸣，传递「陪伴与求救」的正面讯息，让大家明白：忧郁症并也不可怕，只是人生中很普通的一部份。