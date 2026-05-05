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重案解密丨朱晨丽「活剖孕妇」疯狂演技吓坏观众 剖腹夺婴案勾起集体恐惧：睇到毛骨悚然

影视圈
更新时间：19:00 2026-05-05 HKT
发布时间：19:00 2026-05-05 HKT

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）已将昨晚（5月4日）在翡翠台首播。《重案解密》改编自香港过去7宗真实奇案，首个单元「活剖孕妇夺婴案」的超冲击剧情，加上这个女主角「程子瑶」朱晨丽的破格演出，为剧集打响头炮。

朱晨丽精准地演绎心理转变

在昨晚的首集剧情中，朱晨丽饰演因多次流产而饱受压力的程子瑶。她渴望为丈夫胡烱龙继后香灯，却屡次失败，更要面对奶奶程可为的冷言冷语和白眼，最终在巨大压力下精神崩溃。朱晨丽精准地演绎出角色由渴望、失望到绝望的心理转变，为后续的黑化埋下令人信服的伏笔。

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朱晨丽「一秒变脸」剖腹夺婴吓坏观众

首当剧情发展到「程子瑶」朱晨丽再次流产但选择隐瞒家人，并将目标锁定在「谭美珍」庄思敏的身上，她先是频频以「过份羡慕」的诡异目光跟踪对方，其后更诱骗对方回家，企图用「加料」豆腐花下手。最令人心寒的一幕，莫过于「程子瑶」朱晨丽偷袭失败后，直接用充电线将「谭美珍」庄思敏慈母，温柔地对著肚皮说：「赐仔，我系妈咪呀，我哋好快就见面。」这「一秒变脸」的神级演技，让无数网民留言表示「心寒到起鸡皮」、「看得毛骨悚然」、「朱晨丽演技大爆发」！

朱晨丽天台危坐弃婴演技再升级

而在今晚（5月5日）播出的第二集中，剧情将更加紧张。「程子瑶」朱晨丽在医院抢走另一名女婴，并危坐在天台边缘与警方对峙。当饰演苗侨伟太太的周家怡，机智地用一个「仿真男婴」作交换时，一心只想要儿子的「程子瑶」朱晨丽竟开心得像个小女孩，随手就将怀中的真女婴丢开，冲上前抢夺「假仔」，再次展示其令人不寒而栗的疯狂演技。这案件发生在2008年，当年有一女人似因流产而心理扭曲，竟化身恶魔，在网上声称「有好多BB嘢送畀人」，借此在网上寻找猎物，结果吸引有一个准妈妈为为悭钱接收免费婴儿床及奶樽，不虞有诈，单人匹马前往凶手位于粉岭的家中交收，当受害人收拾好两大袋婴儿用品准备离开时，这女人突然露出真面目，先用手提按摩机电线勒晕对方，再将昏迷的孕妇拖入厨房，接着拎出一把长达18.5厘米的生果刀，企图「活体取婴」。

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 《重案解密》演员阵容：

播出后勾起不少人的回忆

据警方事后透露，伤口深至胎盘外露，胎儿几乎被扯出，可能是因为场面过于血腥恐怖，凶手突然感到害怕而停手，但居然将垂死的孕妇当作垃圾一样塞进厨房的炉底，直至其丈夫回家发现满地鲜血报警，受害人送院虽保住性命，但腹中男婴因脑部严重缺氧受创，抢救半年后最终不幸夭折。今次剧集播出后，勾起不少人的回忆：「当年单新闻真系好恐怖，估唔到会拍成剧集！」、「谂起当年仲成日约人交收二手嘢，而家谂起都打冷震」、「网上交收真系要小心，特别系约去私人地方，绝对系大忌。」甚至有网民自爆曾与死神擦身而过，忆述凶手曾约她们到家中交收，幸好当时警觉性高兼有亲友陪同，才避过一劫

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