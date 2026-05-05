叶子楣跳出舒适圈进军商界 拒只做代言人经营全球首家《榴梿酒店》

叶子楣(Amy)早前跳出舒适圈进军商界，在她马来西亚生意合伙人Evians Holdings的CEO庄美娥邀请下，于当地著名城市槟城投资酒店业。他们在世界文化遗产槟城乔治市古迹区以《槟城四大天凰酒店》系列为主题，打造了《明星之家酒店》、《爱情巷酒店》、《乐台居酒店》和全球独一无二的《榴梿酒店》。

叶子楣以用家角度提供意见

Amy表示未特别想过要做商界女强人，「经营酒店是很复杂的，幸好股东之一庄美娥Evians在这方面经验非常丰富，我是经朋友介绍才认识她，虽然认识时间不太长，但大家感到很投缘。原本她只是想邀请我做酒店代言人，但我对只做代言人真的兴趣不大，要么什么也不做，要么便全情投入去做，我以用家的角度提供意见，也希望我在演艺界的人脉能用于酒店日后的经营和发展上。」「《槟城四大天凰酒店》系列会围绕在一个中心点发展，它们各有特色主题，座落在槟城具歴史价值的建筑物内，我们整个团队首要任务将身负重任活化这些历史建筑，以及保留原有文化。」

叶子楣打造「榴莲自由」之地

Amy日前联同合伙人Evians Holdings CEO庄美娥，《榴梿酒店》管理公司《艺龙酒店科技》负责人吴小雄和传媒饭聚，一边品尝香港榴梿美食，一边分享今次经营酒店大计，Amy说《榴梿酒店》包括了她的想法，因为她不吃肉，来到马来西亚除了吃她最喜欢的海鲜外，榴梿便是第二最爱，「《榴梿酒店》项目定位为槟城古迹区，以至全球唯一全域榴莲自由酒店，这才能打造独有品牌，为未来扩张奠定基础。再加上打破传统住宿边界，首创《深度文化度假 + 极致榴莲美食》双核心体验模式，在联动Evians Holdings旗下其他酒店资源，实现客源互导、品牌与供应链资源共享。」「《榴梿酒店》是槟城古迹区唯一允许在全域范围内，包括客房、公区、露台、庭院任意时段食用榴莲的酒店，这既是底蕴深厚的文化遗产度假酒店，又是全球少见的《榴莲自由》沈浸式主题目的地，绝对难以被市场简单模仿。槟城几乎所有的高端酒店、古迹民宿都明确规定禁止携带榴莲入内。这不仅是游客的遗憾，更是槟城文旅产业一个巨大的、未被满足的市场空白。」

Amy最后说：「《榴梿酒店》除访客正常入住和消费外，也提供大家投资的机会，详情于即将举行的展销会内公布或可浏览网址：www.ehigroups.com。今次参与酒店策划是一个很好的经验，也跟业内有着丰富行销知识的合作伙伴学了很多新事物，这些新事物未必能在书本上学习到，所以我对着他们已培养成多看、多了解和多问，绝对不能故步自封，这才能把酒店事业变成乐趣，面对任何挑战也不会害怕。」