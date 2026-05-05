Lucy李元元为「丑照」爆喊 李老母千字文反击带头网络欺凌女儿：我不会讨好世界

李璨琛与太太梁志莹（Sophia）的8岁大女李元元（Lucy）从小到大因冬菇头与超强表演欲深受关注，而且一度成为广告界宠儿，曝光率与知名度比爸金爸还要厉害。自封「李老母」的梁志莹近日因在社交平台公开Lucy的「丑照」再度引发公关灾难，被网民一面倒狂轰带头网络欺凌亲生女儿。

李老母贴上Lucy爆喊相撰长文反击

今日李老母贴上Lucy的爆喊相并撰长文反击，声称曾她谈及事件，结果女儿说：「lulu已经忍不住替妈妈感到委屈并且难过而哭了起来。还安慰着我说：「妈妈！唔紧要啦，我知道妳锡我就够了」 听到这里我也顿时流下泪来。」事件再度惹来关注。

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李老母过往曾引发了多次争议

李老母的育儿手法和在社交媒体上的行为过往曾引发了多次争议，包括露出大肚腩的片段、浴照、痛哭照等，又曾公开形容女儿为「庙街流莺」（或企街），结果不少人批评她为了流量和「呃like」不惜带头欺凌亲生女儿，担忧 Lucy 长大后会感到难堪或被同学取笑。日前李老母先贴上女儿撑大鼻孔的相片，接着再上载了一段Lucy穿上独角兽吊带贴身衫的影片，李老母要求挺着大肚腩的女儿「缩肚」，Lucy随即缩肚兼大做一字马，李老母留言说：「大家不如一齐认真估吓家姐嘅腰围有几多吋？」有网民觉得lucy已步入小学阶段，开始有自尊心，此举有丑化女儿之嫌，结果留言狂轰，事隔数天李老母终发文反击，全文如下：

这些年，我在网上分享女儿的成长点滴，然后我被批评— 说我消费女儿、不尊重孩子，有人说我无知，有人说我不配当妈妈，有人说我拿女儿换流量。每一句，我都看进去了。在这里，我想再说清楚：我认为，她这些不完美的时刻，是我觉得她最真实、最可爱的样子。



其实，那些骂我的人，认识我吗？认识我女儿吗？知道我们晚上一起窝在梳化看电视的样子吗？了解我们平时是怎样开玩笑吗？了解我们日常的生活模式吗？



是从不认识的。



他们只是凭几张照片、几段文字，然后用最锋利的说话，去定义一个他们从未见过的人。



直到昨天，我把报道给lulu看，问她长大后会否因妈妈把你的大鼻孔肥肚腩放到网上而不开心，也跟她说妈妈一直被网上一些不认识的人抨击。说到这里，lulu已经忍不住替妈妈感到委屈并且难过而哭了起来。还安慰着我说：「妈妈！唔紧要啦，我知道妳锡我就够了」 听到这里我也顿时流下泪来。



我流泪并不是感到委屈，而是我知道lulu因为心痛自己而流泪，那一刻被好好爱着的感觉撼动我心。这个世界上，真正重要的，根本就从不在那些难听的留言里。



真正重要的人，是她。

是那个会被我拍到丑照、还笑著抢我手机翻看并一起大笑的女孩。

是那个知道妈妈嘴贱、但从不怀疑妈妈爱她的女儿。



多年来那些难听的话，我全都听到了。我不否认它们存在，但我选择不带情绪地把它们放在心里一个很小的角落，因为我心里大部分位置，都已预留给我两位女儿: 她们的笑声、她们的拥抱、她们对我说过的每一句”妈妈我爱你”。



在这里，我想跟大家说：

我们不需要活在别人的嘴里，我们只需要活在爱我们的人心里。



所以，那些讨厌我的人，我尊重你的反感，或许我们对亲子互动的想像不同，但我却没有必要用自己的人生去填满别人的期待。我更想对支持我的朋友说：请继续陪我记录一个普通妈妈的真实日常，会有美照，也有”崩坏照”。对我来说，这才是最完整爱的纪录。那些”丑照”，是她们长大后我们一起笑著回顾的宝藏。如果连最亲的家人之间都不能幽默，这世界也实在太累了吧！



最尾送上一些我很喜欢的照片。照片里没有完美滤镜，只有我们最真实的样子。而这些样子，从来都不需要全世界也喜欢。



最后这段，我想跟我两位女儿说：现在的妈妈我，每一刻都勇敢活着，为自己感到骄傲！我不会讨好世界，但会努力成为最欣赏自己的一个！#妈妈的告白

不少艺人留言力撑，如陈柏宇太太：「 I know u bro. lulu 真系一个好sweet girl。」前《东张》主播容羡媛：「喜欢你，多谢你接收咁多负能量时仍然能送出满满的正能量！没错，记紧我们要为我们爱的人而活。估唔到Lu 妈人靓又高又搞笑豁达之余，文笔仲咁好！你咁高…坛数，我Physically 同埋Mentally应该一世都达唔到。」庄思敏亦说：「唔使理啲陌生人讲咩，活出自己喜欢的人生，拥抱自己的珍贵时刻。」