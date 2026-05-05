富贵港姐周美凤7000万半山豪宅任睇 居高临下坐拥维港靓景 厨房劲过米芝莲名牌包包摆满两大衣柜

前港姐兼名媛周美凤（Lelia）在90年初弃影从商，成为公关界女强人，近日进军小红书拍片分享生活轶事，日前周美凤拍片介绍现居逾7000万半山豪宅的内貎，处处可见她对生活品质的极致追求。

周美凤半山豪宅远眺维港

从周美凤的半山豪宅露台望出去，居高临下望落中环，而且可以远眺维港，劲有气派。周美凤指自己买入时约3千多万，最高升到上7千万，现在大约市值6千万。影片一开始展示了家中五颜六色的特色灯掣，为家居增添不少气息。

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周美凤名牌包包摆满两大衣柜

周美凤笑称很多人以为她不会煮饭，但实际上她对烹饪空间的要求极高。厨房内不仅配备了价值不菲的Miele嵌入式咖啡机、蒸炉及焗炉，更有五个炉头（一火四电），火力十足，而且还有即热饮水机、抽屉式冰箱、碗具消毒机等，方便同时炮制多款佳肴，堪比星级餐厅的专业厨房。除了令人惊叹的厨房，周美凤的衣帽间、储物空间和巨型客厅同样成为焦点。客厅屋内一张大圆枱和不少古董，最令人感到惊喜，周美凤有多个大型鞋柜，里面摆满了各式鞋履，从运动鞋到高跟鞋，数量惊人，她坦言自己非常喜欢买鞋。周美凤也展示了装满名牌手袋的衣柜并笑说：「太多包包了，不再买了！」影片中，她还大方公开了工人姐姐的房间，虽然空间不大，但设有独立洗手间，设计贴心。整个豪宅的设计充满巧思与实用性，例如利用镜子放大洗手间的空间感、在走廊设置隐藏式储物柜等，都体现了周美凤的精心布置。

周美凤大病延误就医险进鬼门关

周美凤近日亦曾自揭大病时因误信自然疗法，导致延误就医在鬼门关前走过一回。周美凤在片中忆述每年均会做身体检查，在疫情前医生曾建议她再作检查，却因当时要处理母亲的后事，而且疫情爆发无法随意出门，便将就医一事暂时搁置。之后周美凤遇到一位自然疗法医生，对方信誓旦旦地表示：「呢个冇问题，我帮你搞返好。」周美凤因而选择相信，并接受长达半年的自然疗法治疗。直到一次与西医朋友的聚会，对方得知周美凤正接受自然疗法后将她大骂一顿，在医生朋友的坚持和陪同下，周美凤去医院做详细检查，结果病情远比想像中严重，若再拖延，后果不堪设想。

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