91岁「配音皇帝」丁羽发展黄昏恋超精灵 爆因一事被石坚打晕 揭红线女片场失禁秘闻

现年91岁、有「音间皇帝」之称的配音界殿堂级人物丁羽，虽然已届耄耋之年，但依旧精神矍铄，面色红润。近日，他在接受资深艺人邓英敏的网台节目访问时，思路清晰，反应极快，畅谈入行多年的幕后秘闻。

丁羽遭石坚兜巴打晕

丁羽在访问中爆出一段鲜为人知的惊险往事。他忆述，有一次他顶替当时无暇演出的林家声，饰演一名小太监。与他对戏的，正是以演活奸角而闻名的已故演员石坚。丁羽指，坚叔演戏极度认真投入，当导演一喊开机，他便毫不留手，一巴掌就朝丁羽脸上打去。丁羽当场被打至晕厥，跌倒在地。即使导演喊「Cut」，他依然没有反应，伏在地上动也不动，吓坏了在场的所有工作人员。他形容当时是真的「休克」了几秒钟，在旁的工作人员亦一度紧张，足见当年演员们演出的投入与辛酸。

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丁羽爆邓碧云令红线女失禁

除了惊险事，丁羽亦分享了已故「妈打」邓碧云的有趣往事。他指邓碧云私下最爱讲「有味笑话」，但并非粗俗，而是带有暗示、令人会心微笑的类型。他忆述，有一次邓碧云的笑话威力惊人，竟令粤剧名伶红线女笑至失禁。当时红线女一边笑，一边叫邓碧云「唔好再讲」，并急忙冲到洗手间，场面令人忍俊不禁。

丁羽一年配128部戏

丁羽的演艺生涯堪称传奇。他于1953年投身影圈，1967年加入TVB粤语配音组并成为领班。1982年，他创立自己的配音公司，为港产片最辉煌的年代贡献良多，曾创下一年配128部电影、每日工作22小时的惊人纪录。其「音间皇帝」的称号，源于好友谢贤见他终日埋首于录音室，戏称他是「阴间皇帝」，后来才演变成「音间皇帝」。丁羽桃李满门，已故的「叮当」配音员林保全、成龙御用配音员邓荣銾、以及经常为刘德华及梁朝伟配音的朱子聪，都是他的高徒。

丁羽发展黄昏恋

丁羽近年迎来了甜蜜的黄昏恋。他与已故「TVB化妆大师」陈文辉的遗孀Deborah谱出恋曲。丁羽对此直认不讳，笑言两人一起很开心，互相有个照应。他与Deborah虽未同居，但住在同一幢大厦的不同楼层，经常结伴行街食饭，享受著平淡而温馨的晚年生活。

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