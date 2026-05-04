《夜王》「葵芳」蔡蕙琪爆红后嚣张无礼？  被认出转身松人有隐情  同行男友被赞劲靓仔

现年29岁的女星蔡蕙琪（Kay），凭借在电影《夜王》中饰演「葵芳」一角而人气急升，成为备受瞩目的当红炸子鸡。尽管星途一片光明，但私底下的她依旧保持亲民作风。近日她与男友黄楚轩（Hinson）在观塘一间平民时装店购物时被粉丝捕获，其真实反应引起网民热议。

「葵芳」蔡蕙琪淡妆出行气质满满

有网民近日在小红书上发帖，指在观塘的连锁服装店偶遇蔡蕙琪，并大赞「真人靓过上镜多多声」。从网民分享的影片可见，当日蔡蕙琪仅以淡妆示人，身穿宽松的卫衣搭配深色阔脚裤，一身打扮犹如邻家少女，充满青春气息，即使在淡妆下依旧气质满满。爆红后的她，生活依旧「贴地」，选择在平民时装店购物，足见其朴实亲民的一面。

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「葵芳」蔡蕙琪被指冇礼貌？

当被粉丝认出并问道：「你系咪葵芳啊？」时，蔡蕙琪似乎未料到自己会被认出，脸上瞬间流露出惊讶的表情，腼腆一笑后便转身走开。这段影片曝光后，网民反应两极。部分人欣赏她的可爱反应，并指她真人好靓，但也有留言指她「咁冇礼貌」。不过，发帖的博主随即为她平反，澄清道：「边有，佢同我say hi了啵」，并解释蔡蕙琪当时只是还未习惯被途人认出，一时反应不及。事实上，影片末段也确实拍到蔡蕙琪面带笑容，亲切地向粉丝挥手打招呼，打破了「无礼貌」的指控。

「葵芳」蔡蕙琪男友帅度十足

当日与蔡蕙琪同行的男友黄楚轩（Hinson）也成为网民焦点。蓄著Skin Head发型的他外型俊朗，被网民大赞「好靓仔」，认为他与蔡蕙琪十分相衬。据悉，二人均毕业于演艺学院，已拍拖多年，感情稳定。蔡蕙琪更在左手纹上「HK」字样作为「爱的印记」，她曾笑言：「H、K分别代表我同佢嘅英文字母，将来如果分手，咪当我爱香港啰，哈哈！」。谈及男友，蔡蕙琪满是欣赏，她表示希望有朝一日能像前辈廖子妤和卢镇业一样，与男友一起合作拍戏。

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