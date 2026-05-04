豪门阔太徐子淇现身母校UCL校庆 与师妹互动曝光真实人品 顶级学府一级荣誉毕业有样有学历

现年43岁的徐子淇自2006年嫁给已故富豪李兆基的次子李家诚后，一直过著低调的豪门生活，专心相夫教子。而日前她罕有地公开露面，出席母校伦敦大学学院（University College London, UCL）的校庆宴会，其绝佳状态旋即成为全场焦点，并引来网民讨论。

徐子淇高贵现身母校UCL宴会

日前有网民于小红书分享，在UCL校庆宴会上与徐子淇的合照。从照片可见，徐子淇身穿一件雅致的米白色上衣，配上一头标志性长发，散发出温婉高贵的气质。她妆容精致，脸上挂著亲切的笑容，神采飞扬，完全看不出已是四名子女之母。分享照片的网民留言大赞：「她本人超美的，在人群中特别突出，也超级nice。」，字里行间充满对这位豪门新抱的欣赏。

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徐子淇拥高学历曾留学英国

除了出众的外貌，徐子淇的学历背景同样令人称羡，是名副其实的「美貌与智慧并重」。她早年曾到英国留学，在伦敦大学学院（UCL）主修东欧经济及商业研究，更以一级荣誉的优异成绩毕业。随后，她并未停下学习的脚步，继续于世界顶尖学府伦敦政治经济学院（London School of Economics and Political Science, LSE）攻读传理学系硕士课程，最终顺利取得硕士学位。

这次以校友身份重回母校活动，徐子淇的出现无疑为校庆增添了不少光彩，也再次让公众见识到这位豪门新抱内外兼备的非凡魅力。

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