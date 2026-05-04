罗子溢自封动作演员被爆拒收工 林盛斌跟王敏奕合作获男士们纷纷「查询」

罗子溢、王敏奕、林盛斌、张驰豪、徐荣、容天佑等到大屿山为剧集《警是个大佬（暂名）》拍摄外景，众人在车上拍摄一场模拟撞车戏。子溢透露动作戏最多自封动作演员，与王敏奕经常被追杀，更被王敏奕爆拒绝收工，他即笑言：「开工正呀！好钟意开工。」

罗子溢爆杨茜尧带小朋友出门欠积极

问为何不想收工回家？子溢笑言收工好夜，但几夜都会起身送小朋友返学，问子女可有想念爸爸？他称：「问就有，没问就没有提啰！」林盛斌爆王敏奕为角色自费置装，她笑言是贪靓，因角色比较有自己想法，想透过服饰展现出这一面，幸得到服饰同事配合，不过今日一身打扮不是自费，因需要拍动作戏需要可替换的造型。问到也有打戏？她笑言是被打、被追捕，因剧中演律师太有正义感而经常踩过界，不过罗子溢经常会出现保护她。罗子溢指拍动作戏有少少受伤是难免，他又指日前趁三日连假，带子女到长洲探索张保仔洞，「人好多，搭船好似过海关！（无被认出？）没有，大家都是低头。」他指怕小朋友放完假，老师问去过哪里？子女会说没有，又指太太杨茜尧带小朋友出门时需要动力，不够积极。二人表示已完成厂景拍摄，接下来会拍外景为主，访问期间敏奕因昆虫而惊呼，她笑言都怕蛇虫鼠蚁，日前要在后巷拍摄也怕遇到动物，幸有子溢帮她探路。

王敏奕自费置装演正义律师

而林盛斌剧中演社团大佬，张驰豪则以粗勇造型亮相，演林盛斌的忠心保镖，因此剧中有不少动作戏，获林盛斌大赞好身手，张驰豪指参演前曾向武指学过动作戏演出，因此埋位时对动作拍摄有概念，不算难上手，讲到暂时放下歌手身份，他笑言是，先专心拍剧。至于林盛斌同样有打戏吗？他笑言：「有少少，拍完我觉得自己有点似《杀破狼》的洪金宝！」他指入剧组的消息传出，朋友也问是否辛苦，杨茜尧和黎耀祥的长时间拍摄经验也令他揑一把汗，「不过接剧前我也和高层说已接了不少工作，我收档期拎出来倾，他说没问题但可能会辛苦点！」林盛斌指监制和导演都对他很好，拍摄没想像中辛苦，又笑言最多人「查询」是与王敏奕拍对手戏？叹原来很多男士都喜欢王敏奕这位靓女，的确用心又积极，更爆她自费为角色置装，亦很开心和罗子溢真正合作拍剧，由朋友「升呢」讲心事的对象。

