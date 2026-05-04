佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
更新时间：15:49 2026-05-04 HKT
发布时间：15:49 2026-05-04 HKT
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50岁冻龄视后佘诗曼（阿佘）近来终于忙完宣传剧集《正义女神》的工作，日前抽空放松一下，到红馆欣赏草蜢的演唱会。选美出身的佘诗曼虽然没有名模级身高，但拥有令女士们都羡慕的小蛮腰与索爆长腿，穿衣不时被赞「Cutting靓」，打扮亦多次被赞够时尚，不过当晚她现身红馆时的装扮却罕有地引起网民负评。
佘诗曼打扮出事现「O字脚」
从网上流传的影片可见，佘诗曼当晚身穿黑色长袖贴身露腰上衣，搭配一条设计独特的浅色宽管牛仔裤，造型相当有型。然而，未知是否因裤子剪裁的影响，有网民看过影片后，惊讶地表示：「原来佢O型脚得咁紧要」，亦有网民直指裤子不好看：「呢啲镰刀形牛仔裤好肉酸」、「著得唔好睇，背后下半身好肉酸」。不过，也有粉丝力撑偶像，大赞她「Fit到漏油」，认为只是裤子的设计问题。
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佘诗曼亲民表现获一致赞赏
虽然造型引起热议，但佘诗曼的亲民表现就获得一致赞赏。影片所见，她无论进场还是离场，都亲切地与场外的粉丝和途人互动，其中更见她与苏志威太太刘小慧拥抱寒暄。当听到有人大叫「阿佘好靓女」时，她更笑著挥手和摆出姿势回应，尽显巨星风范。即使突然下雨，她离开时也面带笑容，登上座驾后仍不断向车外的粉丝挥手道别，态度非常友善。
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