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TVB《魔音女团》赛果被泄密？最终6人身分疑曝光 邓凯文、倪嘉雯、廖慧仪传入团

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-04 HKT
发布时间：15:00 2026-05-04 HKT

TVB全新综艺真人骚《魔音女团》（The Magic Voice）今晚隆重登场，将会逢星期一至五晚上10时30分在翡翠台播出。这个被受瞩目的节目，旨在从16位怀抱梦想的女练习生中，透过连串密集式的艰苦特训，最终选出6位精英，组成一支专业的跳唱女团。

IG片泄密7人名单引猜测

在节目录制得如火如荼之际，最大的争议莫过于一份疑似的「出道名单」被提前泄漏。日前担任节目服装导师的著名设计师姚子裕（Kev）在其个人IG上发布了一段短片。片中可见邓凯文、卢映彤、倪乐琳、宋宛颖、倪嘉雯、廖慧仪及邢慧敏7位练习生，在无线电视城一厂内对着镜头摆动姿势，其中邓凯文更说出：「我哋系六加一！」，引发外界疯狂猜测，这7人中的6位，极有可能就是最终出道的成员。如果名单属实，意味著赛前呼声极高的庄子璇、乔美莎和颖乔等热门人选，或已惨遭淘汰，结果令人大跌眼镜。

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海报泄露最终名单？

然而，关于最终名单的揣测众说纷纭， 有眼尖的网民分析节目宣传海报，指站在最中央（C位）的6位练习生——宋宛颖、陈熙蕊、廖慧仪、倪乐琳、倪嘉雯和卢映彤，极有可能就是内定的出道人选。

赞助商露玄机庄子璇或有转机？

而赞助商似乎亦有暗示，节目的品牌赞助商、前港姐翁嘉穗的丈夫邬友正在其小红书上，曾将他与庄子璇和倪嘉雯的合照放在首页，令外界相信这两人入团机会极高。另有小道消息流传，指最终名单中其实不包括廖慧仪，其席位将由庄子璇取代。

陈奂仁曾爆料出现「心机女」

节目尚未开播，话题已是源源不绝。节目组请来乐坛前辈陈洁灵与陈奂仁担任「班主任」，并由冼靖峰、黄洛妍及文佐匡担任助教，阵容鼎盛。早前陈奂仁就曾大爆在训练过程中，有练习生为了争取表现而成为「心机女」，例如借故去洗手间或化妆，甚至在舞蹈中加入「小动作」以求突出自己，令节目的竞争气氛更显激烈。

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