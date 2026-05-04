chill club颁奖礼2026丨姜涛炎明熹世纪对望  Gigi不否认被电亲：少少怕丑  赞对方人品「好照顾我」

昨晚ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》其中一个焦点，必属姜涛、炎明熹首度合体，合唱时姜涛突然走近炎明熹，二人近距离深情对望，并共用炎明熹手上的咪高峰合唱，之后二人更深情「世纪对望」，引爆全场尖叫。炎明熹表示姜涛的确令她有「少少怕丑」，不否认被姜涛「电亲」，她更大爆二人彩排时试过撞埋一齐。

炎明熹：姜涛很照顾我

对于首次跟姜涛正式合作，炎明熹坦言感觉非常新奇，指见得对方越多，可以从对方身上学习更多，她指之前虽然跟对方和监制倾演出事宜，但当日非常匆忙，故没有很认真地交流，直至前日跟姜涛彩排了3小时，过程中两人都很chill，而姜涛亦很照顾自己，觉得他非常之好人，会跟自己倾谈舞台上的设计，也会问她这样是否可以，觉得姜涛有很多想法值得自己学习。炎明熹又指今次是今年首次在那么多观众面前唱Live，所以好紧张，而姜涛亦有在后台跟自己倾偈舒缓情绪，所以非常欣赏对方。

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炎明熹爆跟姜涛「撞埋一齐」

提到两人在表演时共用一支咪兼近距离对望，炎明熹表示事前是夹过的，大家不用担心，但她笑言彩排时两人因为戴帽，所以「撞埋一齐」，又觉得这个舞台好玩，与不同歌手合作是一件很开心的事情，也可以认识更多不同的朋友，因为自己比较内向，若主动去认识歌手朋友会有难度，但可在合作上认识的话就是一件很好的事情。

炎明熹不否认被姜涛「电亲」

至于跟姜涛对望时是否有「过电」？Gigi坦言的确有小小怕丑，问到是否被电亲？她说：「你哋点讲就点讲啦！（担心姜涛粉丝嬲你？）我相信呢个只不过系个骚，同埋相信大家嘅粉丝都好理智，所以冇问题嘅，我相信你哋！」

炎明熹望有一日上TVB节目

提到今次现身ViuTV颁奖礼，是否会怕很难跟TVB修复关系？炎明熹说：「咁我又唔知道，但我好珍惜每一次表演嘅机会，希望大家多啲揾我合作，我都会加油！」，炎明熹指只要有机会的话，所有音乐节目也会参加。对于她之前表示希望与TVB再合作，她指暂时未有这样的计划：「但系应该某一年、某一月、某一日有机会再上去。」她笑言只要在生也有机会，自己也非常期待。

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