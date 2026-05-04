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25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适

影视圈
更新时间：11:30 2026-05-04 HKT
发布时间：11:30 2026-05-04 HKT

一连两场的《25+ 英皇群星演唱会》昨日（3日）于启德主场馆隆重开锣，首场演出阵容星光熠熠，由乐坛天后容祖儿压轴，Twins则率领近百人乐队及舞蹈员团队打头阵，关智斌（Kenny）接力炒热气氛，而张敬轩亦大唱《樱花树下》引爆四万人大合唱。但今日（4日）英皇发声明指，张敬轩昨晚演出完后，身体出现严重不适，急就医后确诊为急性内耳迷路炎，今晚（4日）张敬轩的演出环节将取消。

英皇声明如下：

就原定今天（5月4日）假启德主场馆举行之「25+英皇群星演唱会」，谨此向各位乐迷作出郑重通知，由于张敬轩先生昨晚（5月3日）表演完毕后突感身体严重不适，送往急诊后确诊为急性内耳迷路炎，目前正在接受妥善治疗。经医生详细诊断后，恳切嘱咐其必须即时休养并继续接受治疗，为保护艺人健康并确保为所有观众提供优质表演，经商议后故决定取消今晚张敬轩先生的演出环节。

主办单位对此深表遗憾，并向所有殷切期盼张敬轩先生演出之乐迷致上最诚恳的歉意。

是晚「25+英皇群星演唱会」将如期举行，再次衷心感谢各位乐迷一直以来的支持与体谅，并将竭力圆满是晚演出。

英皇娱乐集团 谨启

2026年5月4日

 

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