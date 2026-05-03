ViuTV chill club颁奖礼2026丨姜涛首赢Anson Lo夺男歌手金奖：多谢一个人教识我真正嘅爱

ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》于今晚（5月3日）在亚博举行。本届以「人人乐坛 音乐第一」为主题，所有奖项均由乐迷一人一票投选，竞争相当激烈。全晚焦点之一落在「年度男歌手」奖项的争夺上，最终由人气男团MIRROR成员姜涛，力压队友「教主」Anson Lo（卢瀚霆），夺得年度男歌手金奖，姜涛在台上的感言引起讨论。

姜涛力压Anson Lo夺男歌手金奖

「年度男歌手」奖项向来是姜涛与Anson Lo之争，赛前大热之一的MC张天赋首先获得铜奖；其后，银奖由呼声极高的Anson Lo夺得，他上台时感谢ViuTV、公司、团队、MIRROR兄弟以及一直支持他的「神徒」（粉丝称号），并承诺会继续在歌舞路上努力。压轴揭晓的金奖，最终由姜涛首度夺得。当宣布结果一刻，全场「姜糖」（粉丝称号）欢呼雷动，姜涛从容步上舞台。

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姜涛得奖感言藏玄机？

刚过完27岁生日的姜涛，在发表得奖感言时，除了感谢公司、经理人团队及粉丝外，更罕有地真情流露。他坦言26岁是人生中最艰难的一年，幸好已经跨过。接著，他感性地说：「我心里面好想多谢一个人，系佢教识我咩系真正嘅爱，教识我点样变成一个更加好嘅人。」这段意有所指的发言，并未公开对方的身份，随即在网上「留言区」引发观众疯狂揣测。

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姜涛续说：「相信27岁嘅姜涛，嚟紧一定会比以前任何一年更加好！」言词间充满对未来的期盼。由于他以往鲜有提及感情世界，这次突如其来的「爱的宣言」，让不少网民及乐迷猜测他是否藉著得奖舞台，低调向「神秘女朋友」致谢，为颁奖礼掀起另一高潮。

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