中年好声音4丨周志康台上「揽啜」马浩宜 性感辣身舞震撼全场 背后要靠催眠成事

TVB节目《中年好声音4》今晚（3日）播映的《快慢二重奏》双人合唱下半场，赛况进入白热化，其中周志康与马浩宜挑战《Chotto等等》的演出最为震撼。为表现歌曲中欲拒还迎的感觉，两人设计了大量性感辣身舞，不仅有揽腰、面贴面、共用一支咪等亲密互动，更上演借位咀嘴，让全场观众哗然。各有家室的他们，其另一半也在席上大叫支持。周志康笑言前一晚几乎被老婆扭甩耳仔，马浩宜更自爆彩排初期曾「嫌弃」拍档，要晚晚催眠自己「周志康好靓仔」，笑爆全场。

范子睿「乱枪扫射」舞姿变焦点

除了性感演出，本集亦有不少充满娱乐性的组合。有「头号杀手」之称的范子睿与「东方不败」尹景顺合唱《头发乱了》，虽然唔识跳舞的范子睿频频甩Beat，但他充满喜感的「乱枪扫射」舞姿，加上中段向景顺撒娇的独白，反而成为全场焦点，让评判肥妈和海儿笑不拢嘴。另一位舞技生硬的陈旭培，在可岚「阿妈教仔」式的特训下，挑战歌词密麻麻的《重口味》。其「混乱」又可爱的舞姿获周国丰大赞，认为这份「忙」碌演出完美配合歌曲主题，更笑言应颁「勤工奖」给他。

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郑家声晒惊人腰力

此外，郑家声与许美琪的《红色跑车》表演同样抢焦，家声大晒舞功功底和惊人腰力，跪地拗腰后再弹起身的动作引来全场欢呼，评判张佳添更大赞他「声色艺」俱全，进步神速。今集《中年好声音4》20强选手在快歌对决中全员斗舞，其他对战组合包括：范子睿、尹景顺《头发乱了》Vs蔡宓婕、吴亦伟《煞科》；姚兵、黎若雪《爱情陷阱》Vs尤淑情、卓猷燕《Are You Ready》；戴艺、郑仲豪《我最摇摆》Vs郑家声、许美琪《红色跑车》；陈旭培、可岚《重口味》Vs周志康、马浩宜《Chotto等等》；莫家淦、雷小雷《找自己》Vs科亚高巴、许云妮《活著Viva》。

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