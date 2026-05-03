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姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差

影视圈
更新时间：19:30 2026-05-03 HKT
发布时间：19:30 2026-05-03 HKT

4月30日是本地人气男团MIRROR成员姜涛的27岁生日，一众「姜糖」（姜涛粉丝暱称）为偶像举行了盛大的生日应援活动。由于姜涛自小在铜锣湾居住，粉丝们每年都在该区重金应援，除了租下多个大型广告牌，更连续5年举办「免费电车乘车日」，邀请全港市民免费乘坐电车。活动当日，铜锣湾聚集了逾千名「姜糖」，场面墟冚，该区再次变成「姜涛湾」。

「姜糖」贺姜涛行为惹名厨不满

然而，这场「姜糖」的年度盛事引发了两极化的评价。不少市民乐见其成，认为一年一度的庆生活动无伤大雅，更有免费电车可搭。但另一边厢，部份网民与HoyTV节目《煮题Cook》主持、名厨Jacky Yu（余健志）则对此感到非常反感。

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名厨余健志斥姜糖「集体撞邪」

余健志当日在社交平台发文炮轰，怒斥：「CXS！你班友真系有病！集体撞邪！香港人啲品味去咗边度？！条路唔系你屋企呀！考虑下其他道路使用者好唔好？！」他认为粉丝的行为已严重影响其他道路使用者。该帖文随即引发网民热议。余健志其后再发长文补充，指庆祝本身没有问题，但不能接受大批粉丝们站在马路前，大声叫嚣及举牌，认为此举完全阻塞行人路，令他感到愤怒和无奈。

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MIRROR成员学历大起底？

疑似「姜糖」反击暗踩余健志厨艺

帖文引来不少网民认同，认为公众地方的秩序应被尊重。不过，亦有不少疑似「姜糖」留言反击，指余健志作为公众人物言论过激，更有粉丝将战火烧到其专业上，留言攻击其厨艺：「好似个厨师煮嘢食好似屎咁难食，但惨得过有班客觉得系美食一样。」余健志则回应指，粉丝支持偶像是个人喜好，但前提是不应影响他人。

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