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《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢

影视圈
更新时间：18:30 2026-05-03 HKT
发布时间：18:30 2026-05-03 HKT

TVB大热剧集《正义女神》近日迎来大结局，虽然主角佘诗曼与陈炜的演出备受赞赏，但剧中一位配角的风头却绝不逊色，甚至引发网上热话！这位就是反串饰演少年犯「高成彬」的新人演员刘倬昕。

高成彬狂撞样TVB男星？

剧集播毕后，不少网民对「高成彬」念念不忘。日前，有网民于社交平台Threads上发挥创意，精心制作了一张「高成彬撞样系列」对比图，引发疯传。图中指出，高成彬竟然与多位TVB艺人甚至香港运动员「撞样」，当中包括张颖康、视帝张振朗、魏骏杰，以及香港羽毛球代表李卓耀。

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高成彬和Philip仔好似样

但在众多「人选」中，最受网民热议及认同的，莫过于曾在《爱回家之开心速递》中饰演「Philip仔」的童星梁禹勤，网民纷纷表示两人样貌极度相似，大赞发帖者选图维妙维肖，神态、轮廓如出一辙。

网民挂住Philip仔

这张对比图成功勾起了大量《爱回家》粉丝的回忆，留言区瞬间变成「Philip仔怀念区」，纷纷表示：「Philip仔同高成彬真系好似样！」、「楼主好劲，张图拣得好好」、「好挂住Philip仔啊，几时先返嚟？」

Philip仔两年前告别《爱回家》

相信《爱回家》的忠实观众对Philip仔（宋飞立）绝不陌生。作为送水辉（许家杰 饰）和大小姐（林淑敏 饰）的儿子，Philip仔一直是剧中备受宠爱的角色，但梁禹勤在两年前因为要应付升中考试，决定暂别剧组，专注学业。剧组当时亦特别安排了第1597集「青春的黑洞」作为Philip仔的告别作。剧情讲述他踏入青春期，变得不爱说话，终日留守在房中，令父母担心不已。该集播出后，梁禹勤的妈妈亦在社交媒体发文，感谢「爸爸妈妈」六年来的照顾，正式宣布「入黑洞」，向剧组及观众道别。而许家杰在IG都有留言：「一家三口，永远爱护你，就算你由BB仔到而家已经型仔过我，我都当你系我嘅Philip BB #loveyouasalways #爱回家之开心速递 #招牌冷面笑匠」。

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