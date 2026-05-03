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G-Dragon澳门登台爆冲突场面 女粉丝台下互殴扯头发 拼盘演唱会乱象频生观众失控片流出

影视圈
更新时间：15:30 2026-05-03 HKT
发布时间：15:30 2026-05-03 HKT

韩国天团BIGBANG队长G-Dragon（GD）与队友大声，昨晚（2日）于澳门《K-SPARK》拼盘演唱会登台，吸引三万名粉丝捧场。然而，当GD在台上演唱其经典歌曲《POWER》时，台下观众席竟爆发激烈肢体冲突。现场有4名女粉丝因争执而大打出手，不仅互扯头发，甚至跌倒在地后依旧拳打脚踢，火爆场面与台上的精彩演出形成强烈对比，引发网民讨论。

演唱会场内情况混乱保安懒理

其实这场演唱会的混乱场面不仅止于粉丝打架，据指，当晚活动从观众入场开始便状况不断，负责开场的女团KiiiKiii登场时，仍有大批观众未能进场。演出期间，更有大批粉丝为了更近距离一睹偶像风采，竟无视规定搬动椅子冲向前方，导致后方观众视线严重受阻，不断有人以普通话高喊：「坐下！」甚至有人冒险「骑膊马」及踩上椅子观看，但现场保安人员对此乱象却反应冷淡，让场内秩序近乎失控。

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GD与大声宣布BIGBANG将开演唱会

尽管现场状况频出，GD与大声仍敬业完成演出。大声献唱了多首Solo歌曲，并因口误将澳门说成美国Coachella音乐节而引发笑声。压轴登场的GD则带来《Crayon》、《CROOKED》等多首人气作品，更惊喜宣布BIGBANG将于今年8月展开世界巡回演唱会。演唱会最后，GD从后方拥抱大声，两人牵手离场画面温馨。

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