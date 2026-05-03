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「东张女神」邓凯文首回应「曾志伟胯下风波」：忘我境界累事 憾事件被放大承诺注意举止

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-03 HKT
发布时间：15:00 2026-05-03 HKT

「东张女神」邓凯文（Eris）去年6月因一张与TVB总经理曾志伟的合照，引发网民热议。照片中，她疑似靠在曾志伟的胯下位置。事隔多月，邓凯文近日首次开腔回应事件，为这场「胯下之谜」解画。

邓凯文首回应「胯下风波」

去年，在TVB高层乐易玲的生日派对上，一张由《中年好声音》评审张佳添分享的照片意外疯传。照片中，现年26岁的《东张西望》主持邓凯文在采访曾志伟时，位置刚好在其双腿之间，亲暱的动作瞬间成为全城焦点。

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邓凯文：进入了忘我境界

近日，邓凯文在访问中首次正面回应。她解释当时采访太投入，进入了「忘我境界」，完全没有留意到自己的位置。她重申：「其实只是几秒内发生的事，完全没有身体接触。」她形容当时现场环境拥挤，自己为了工作，在一片「好逼啊！我来了！」的欢呼声中，没多加思索就找了个位置。她坦言没想到一张随意的照片会被外界放大，并承诺经一事长一智，未来会更认真检讨自己作为公众人物的言行举止，尤其注意在镜头前的仪态和身体距离，避免再产生误会。

邓凯文转战《魔音女团》

虽然曾陷于风波，但邓凯文的人气丝毫未减。近日她积极参与TVB新节目《魔音女团》，并在活动中勇夺「最佳调皮奖」，这是她加入TVB后首次获得的奖项，对她而言意义重大。活动当日，邓凯文以一身亮丽可爱的白色短裙战衣登场，配上白色长靴，造型青春活泼，充满少女气息，与《魔音女团》的形象十分匹配。

邓凯文身材澎湃受欢迎

自担任《东张西望》外景主持以来，邓凯文凭借亮丽外貌与出众身材，迅速被封为新一代「东张女神」。她从不介意展现性感一面，其个人IG上载了海量「福利图」，大方分享美好身段，吸引了大量粉丝追踪，人气持续高企。

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